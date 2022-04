Vania Bludau e Mario Irivarren são pegos juntos após anunciarem o fim de seu relacionamento: Eles se reconciliaram?

Mario Irivarren e Vania Bludau ficaram no meio dos olhos da mídia durante a última semana de março, depois que a modelo surpreendeu anunciando o fim de seu relacionamento romântico com o ex-garoto da realidade após dois anos de romance.

Embora a princípio o empresário não tivesse falado sobre isso, foi no programa En Boca de Todos que ele acabou confirmando a declaração publicada pelo influenciador em suas redes sociais. O ex-' combatente 'se recusou a dar detalhes de sua separação, mas reafirmou que o relacionamento deles havia acabado.

“Isso está mais do que claro, a única coisa a anunciar é que acabou. Os detalhes e para menores são estritamente privados, eles não precisam ser públicos”, disse o ex-membro do Esto es Guerra em 29 de março.

No entanto, a conta oficial do Instagram da Instarandula, dirigida pelo jornalista Samuel Suárez, compartilhou algumas imagens onde você pode ver Vania Bludau e Mario Irivarren juntos novamente. Ambos estariam almoçando em um restaurante na praia de Punta Hermosa na companhia de um amigo.

“Olá Samu, envio fotos de Vania e Mario juntos em Punta Hermosa”, a primeira publicação diz onde os modelos são vistos claramente na mesma mesa.

De acordo com os chamados 'ratujas', que enviam as fotografias ao jornalista, Mario Irivarren e Vania Bludau teriam passado o último sábado 2 de abril juntos no sul de Lima. A verdade é que, com essas fotos, os internautas começaram a especular sobre uma possível reconciliação.

Até o momento, nenhum deles usou suas redes sociais para negar ou afirmar os expostos pelo portal. Vale ressaltar que durante uma entrevista, o ex-membro do 'Combate' indicou que não teria problemas em ver rostos com sua ex em qualquer evento que eles tenham no trabalho, pois teriam terminado o relacionamento em bons termos. Poderia ter sido esse o caso?

Lembre-se de que ambos foram considerados um dos casais mais sólidos do meio, porque mesmo sendo um romance de longa distância, eles sempre tiveram tempo de se visitar. Ou ela veio para o Perú ou ele estava indo para os Estados Unidos. A boa química que mostravam nas redes e nos programas de TV em que eram convidados era invejável, nada faria você pensar que o relacionamento chegaria ao fim inesperadamente.

(Foto: Instagram / Instarandula)

DECLARAÇÃO DE VANIA BLUDAU

Como você se lembra, Bludau fez esse anúncio em 28 de março, horas depois de Amor y Fuego se aproximar dela para perguntar sobre sua situação com Mario Irivarren, pois perceberam que os dois não se seguiam mais no Instagram e a jovem fotos excluídas com ele.

“Hoje fui interceptado por um programa de TV. E sei que a culpa foi minha, porque se os sentimentos não tivessem tomado conta de mim, ninguém estaria me procurando para fazer perguntas”, disse a modelo em seu depoimento.

“Eu agi mal tentando fingir na frente da câmera e não acho que funcionou bem. Sinto muito. Fazer esses anúncios públicos de um tópico tão pessoal é tedioso e triste, mas é a coisa certa a fazer “é suposto”, acrescentou a jovem e mais tarde confirmou sua separação.

“Tomei a difícil decisão de terminar o relacionamento que tinha, mesmo que haja muito amor da minha parte. Não darei nenhum detalhe, nem nenhum discurso antigo e espero sinceramente que minha decisão seja respeitada”, concluiu Vania, não antes de agradecer a quem leu a carta.

Vania Bludau comunica que terminó con Mario Irivarren. (Foto: Instagram)

CONTINUE LENDO