Por que Hector Herrera pode perder a Liga dos Campeões

FOTO DE ARCHIVO: El futbolista mexicano Héctor Herrera durante el partido de octavos de final de la Liga de Campeones disputado entre el Atlético de Madrid y el Manchester United en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, España, el 23 de febrero de 2022. REUTERS/Javier Barbancho

Os oitavos-de-final da Liga dos Campeões estão prestes a ser disputados e um dos futebolistas mexicanos que teve um excelente desempenho na competição é Héctor Herrera. Agora, o elemento do Atlético de Madrid estaria em dúvida pelo compromisso que os colchoneros terão contra o Manchester City.

Após sua participação na Seleção Mexicana nas eliminatórias da Copa do Mundo, Herrera apresentou algum desconforto muscular. Uma vez que ele deixou a concentração Tri, ele voltou com sua equipe e durante uma das sessões de treinamento ele teve uma doença muscular, então desde quarta-feira 30 de março ele não tem atividade com o clube.

Agora, alguns dias antes da Liga dos Campeões ser disputada, Herrera pode perder o compromisso devido à lesão. Embora até agora o clube não tenha publicado nenhum relatório médico sobre sua situação, sua doença muscular poderia afastá-lo dos tribunais por um tempo.

Neste domingo, 4 de abril, ele recebeu exames médicos para determinar a gravidade de sua doença ou abrir a possibilidade de competir na primeira mão da Liga dos Campeões. Caso contrário, o meio-campista mexicano perderia a primeira partida do torneio.





*Informações em desenvolvimento