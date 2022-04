Omar Chaparro usou uma frase de Alfredo Adame para responder à polêmica entre os dois

Recentemente, Omar Chaparro mencionou a técnica de luta que Alfredo Adame usou em uma briga de rua, então o ex-motorista da Hoy interpretou isso como uma zombaria e discursos contra ele.

Diante disso, Omar Chaparro usou uma frase de Alfredo Adame para responder à polêmica; no vídeo de Venga la Alegría, o ator mencionou que também poderia se tornar insuportável se ele fosse atacado.

“Há uma frase muito bonita, que na verdade eu concordo com ele (Adame), eu ouvi em um de seus livros, gostei muito e ele diz: 'Eu sou muito legal até eu ching*n'”, explicou o comediante com risos.

O apresentador também explicou que não queria mais continuar dentro da polêmica em que se envolveu e optou por admitir que tinha respeito por Adame, embora não tenha deixado de lado a menção de “chutes de bicicleta” e reiterou que nunca poderia aprendê-los:

“Eu não poderia dizer se foi inveja porque... talvez seja inveja porque eu nunca aprendi a fazer chutes de bicicleta, mas eu respeito isso”, compartilhou no clipe de Come the Joy Weekends.

Nos comentários na conta oficial do Instagram de Venga la Alegría, muitas pessoas puderam expressar sua opinião sobre esse conflito em mensagens como “Ya chole with Alfredo Adame”, “Não devemos zombar. Ele deve ter um problema de idade ou mente.” e “Omar Chaparro se ele souber boxe ele vai acabar com ele no esquilo”.

A polêmica entre Adame e Omar Chaparro surgiu no podcast La Cotorrisa, durante o episódio, o ator de No Manches Frida (2016) falou uma vez que atingiu um repórter que o “desequilibrou”, em sua anedota ele se referiu a chutes de bicicleta e também lembrou a polêmica de Eduardo Yanez.

“Eu não sei se eu fiz errado ou certo, mas eu joguei-o no chão e chafurdei-o. Eu o chutei, pior do que Yanez. Muito pior porque Yañez só deu um tapa nele, eu o quebrei, chutei, bati no estômago dele”, comentou na transmissão do La Cotorrisa.

Omar Chaparro acrescentou que naquela ocasião não exagerou, pois estava em boas condições físicas e dentro de seus planos não estava prejudicando o repórter.

“Ao contrário de Alfredo Adame, eu treinei toda a minha vida”, disse o comediante do programa Slobotzky e Ricardo Perez.

Quase depois que ele terminou de contar sua anedota, Omar Chaparro se comparou a Adame e explicou que ele sabia lutar. Recentemente, algumas gravações viralizaram onde o ator teve uma briga de rua com uma família, então memes, edições engraçadas foram desencadeadas e até Carlos Trejo falou sobre o assunto.

Quando Adame soube de suas declarações, ele enfureceu e defendeu sua técnica aprendida no Mix Martial Arts (Mixed Martial Arts), que consiste em simular a pedalada de uma bicicleta para machucar o oponente quando ele já conseguiu derrubá-lo.

Ele também garantiu que seu agora rival estava frustrado, constrangido e que estava com ciúmes dele:

“O treinador piter* das estrelas que disseram que não existiam (os chutes), assim como o esguicho de Omar Chaparro que disse que não era fita preta e aquele rolo. Todas aquelas pessoas invejosas, lembre-se de que o sucesso envenena e frustração, amargura, complexos e inveja, porque eles têm sono muito leve”, entrou em erupção Adame.

