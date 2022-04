“Não vivemos em uma ditadura?” : Antonio Attolini apresentará o documentário promovendo a Revogação de Mandato

Neste domingo, 3 de abril, será realizada a 64ª edição do Grammy Awards, o prêmio mais esperado na indústria da música; no entanto, a agenda mexicana terá uma apresentação especial, porque na Capital 21, às 20h (horário central do México), o documentário “Revogação, quem é a voz da democracia?” .

O material audiovisual é feito por especialistas e tem como objetivo apresentar que a democracia no México, com a chegada de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ao poder, “está progredindo e progredindo bem”.

Antonio Attolini, Elisa Godínez e Violeta Vázquez são os principais promotores deste material que potencializa o papel da Revogação do Mandato na vida pública do país. Nesse sentido, os apresentadores disseram que não apenas revisarão este exercício consultivo com uma perspectiva imediata, mas participarão mais profundamente do fenômeno da democracia no México.

AMLO será el primer presidente de México en someterse al proceso de Revocación de Mandato (Foto: Cuartoscuro)

Sob esse postulado, eles apontaram que até consultaram detratores da administração AMLO e que atualmente estão ativos tanto no Partido Revolucionário Institucional (PRI) quanto no Partido da Ação Nacional (PAN). Por esse motivo, vozes como o deputado Santiago Creel, o senador Damián Zepeda ou o artista do PRI César Camacho Quiroz estarão presentes no documentário.

Attolini Murra destacou que ter a possibilidade de depor um presidente por meio de um mecanismo consultivo e orquestrado por instituições mexicanas eleva o nível de democracia. Também critica a estratégia exercida pela chamada oposição política (PRI, PAN, PRD e MC).

Em relação às críticas à oposição, Attolini apontou que elas são altamente previsíveis, isso porque argumentou que “uma pessoa que é atropelada convoca mais pessoas para a rua do que seu projeto político” e, consequentemente, “sua estratégia é não participar para não perder”.

Sob essa lógica, ele ressaltou a ironia no slogan: “defender a democracia significa não participar de seus processos”, que é apresentado como a estratégia dos promotores de agendas políticas não-Q4. “O que a direita virá a dizer é que se votaram 20, 30 ou 40% do cadastro do país, então, e obviamente, o resto que não participou 'os ouviu', 'não caíram nas armadilhas de López”, declarou ao SDP Noticias.

Antonio Attolini es un miembro de Morena cuya participación en medios de comunicación es notoria (Foto: Facebook / @antonio.attolini)

Em relação a essa posição, muitos ativistas da oposição afirmaram que a Revogação do Mandato é uma estratégia política de López Obrador para ratificar sua popularidade; no entanto, o senador do PAN Damián Zepeda indicou que ele deveria participar.

Em 7 de março, o legislador da Ação Nacional resolveu dúvidas que os cidadãos teriam levantado em relação à revogação do mandato. Nesse sentido, ele disse que, em sua opinião, a dinâmica que o Instituto Nacional Eleitoral (INE) realizará em 10 de abril é um exercício democrático positivo para os cidadãos mexicanos.

Com essa perspectiva, o panista disse estar convencido de que a administração federal do chamado 4T é um governo ruim e que se há uma oportunidade de depor por meio de um exercício participativo e legal, que assim seja, “é por isso que gosto da Revogação de Mandato, porque sou democrata”.

Uma das dúvidas que ele esclareceu foi se com a Revogação existe a possibilidade de López Obrador ser reeleito presidente do México, algo que foi negado categoricamente e explicou o quadro legal que o impede e como essa falácia não aborda nenhum contexto próximo a ele, nem o de Venezuela, já que os processos não estão relacionados.

CONTINUE LENDO: