Marbelle se saiu mal em seu primeiro show após a briga com Francia Márquez

A cantora Marbelle tem estado sob os olhos do público recentemente, devido aos seus contínuos trinados, muitos deles considerados racistas, contra a candidata à vice-presidência Francia Márquez e o candidato presidencial Gustavo Petro.

Bem, em meio a todos os momentos da mídia que a intérprete de Colar de Pérolas Finas experimentou, ela confirmou algumas datas no país, incluindo a Feira ExpoMalocas em Villavicencio, realizada no último fim de semana e da qual foi gravado um vídeo publicado nas redes sociais e mostrando o comparecimento mínimo que ela tinha. o concerto.

No audiovisual você pode ver como apenas um pequeno grupo de pessoas assiste à apresentação do cantor, que só pode ser visto nas telas grandes.

De acordo com informações da RCN, nos dias anteriores ao evento alguns cidadãos pediram ao Governo de Meta para cancelar a apresentação de la vallecaucana, no entanto, o concerto foi em frente.





O ponto alto mais recente do relacionamento ocorreu há alguns dias, quando a França queria mostrar a outra face: demonstrou sua admiração, respeito e apreço pela tecnocarrilera, gênero que ela criou e que lhe deu a popularidade de que desfruta desde os anos 90. A líder social também confessou que uma vez fez um teste para entrar no programa de competição musical Factor X quando a cantora era uma das juradas, uma tentativa que se mostrou infrutífera.

Para isso, o cantor respondeu: “Convido você a debater com seus adversários, senhora, não comigo! Vá e dê um abraço ANCESTRAL a PETRO E BOBOLIVAR... que a estão deixando muito mal! (...) Para que ele esteja dedicando todos os tweets para mim... isso só mostra o grande fã que se junta a ele por usar meu nome.”

Em outro trinado, ele disse a Marquez que “Espero que um dia você possa entender que não é um problema de COR... Espero que você entenda que estamos simplesmente seguindo caminhos muito diferentes! ”.

A cantora também não parou de responder aos outros usuários da rede que, longe de criticar suas palavras, celebram a “sinceridade” que demonstrou à ativista ganhadora do Prêmio Goldman, considerada o Prêmio Nobel de ecologia.

Diante de um dos trinados de um seguidor que apontou como os apoiadores de Márquez estariam compartilhando retratos dela no Twitter e marcando sistematicamente Marbelle, ela garantiu que “eles estão me assediando”.

Quando um detrator a lembrou que Francia Márquez ganhou todos os tipos de méritos com sua formação e ativismo, contra o único talento que a rainha da tecnocarilera tem, ela respondeu “Hahahahahahahahahahahahahahaha Nós também temos um Prêmio Nobel da Paz! (sic)”.

Ele também compartilhou, com um emoji risonho, um tweet sobre a participação de Marquez no reality show: “Foi apresentado no fator x? Quero dizer, você sempre quis ser famoso?” . Ele então fez este comentário sobre isso:

No fator X, eu disse a ele NÃO! E hoje eu repito para você... -VOCÊ NÃO VAI CONTINUAR COM A GENTE! 😂

Tudo isso começou quando Marbelle garantiu:

“Você não me dá confiança nem me representa em nenhum sentido... Não me faça o discurso barato com o qual você quer enganar as pessoas.” Em resposta, a França disse:

“Caro @Marbelle30, eu não entendo como você me odeia sem me conhecer, como você desconfia de mim se nunca tivemos a oportunidade de trançar um relacionamento de amizade. Deixe-me dizer-lhe que, pelo contrário, eu o admiro desde que eu era adolescente”, disse ele, acrescentando mais tarde que, “Alguns anos atrás eu era um dos milhões de jovens que estavam ansiosos por uma audição em que você era como professor de música, junto com Juan Carlos Coronel e José Gaviria selecionando jovens pessoas que participariam do X Factor (Realidade do canal RCN)”.

