Invasão da Ucrânia LIVE: HRW denunciou que execuções sumárias e crimes de guerra foram cometidos em áreas sob controle russo

A Ucrânia recuperou o controle de toda a região de Kiev e as imagens chocantes dos danos causados em cidades como Irpin e Bucha são reveladas ao mundo.

O presidente Volodymir Zelensky denunciou o “desastre completo” deixado para trás pelas tropas russas em sua retirada com minas colocadas em casas e “até em corpos”.

Enquanto isso, as expectativas estão crescendo para um possível encontro entre os líderes dos dois países. O negociador-chefe ucraniano nas negociações de paz com a Rússia, David Arakhamia, disse sábado que Moscou aceitou “oralmente” as principais propostas ucranianas e que Kiev aguardava confirmação por escrito.

O funcionário espera que um encontro presencial entre Zelensky e Putin possa ser realizado “em breve”.

Em seguida, minuto a minuto da invasão russa: (horário ucraniano, GMT+3):

Domingo, 3 de abril:

12:00: “O massacre de Bucha foi deliberado”, denunciou o ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, no dia seguinte à descoberta de numerosos corpos nesta cidade a noroeste de Kiev, recuperados das mãos do exército russo.

“Os russos querem eliminar o máximo de ucranianos que puderem. Devemos detê-los e tirá-los de lá. Exijo novas sanções devastadoras do G7 NOW”, escreveu Kuleba no Twitter.

11:30: o chefe da União Europeia, Charles Michel, prometeu novas sanções contra Moscovo ao condenar as “atrocidades” levadas a cabo pelas forças russas fora da capital ucraniana Kiev.

“Chocado com as imagens perturbadoras das atrocidades cometidas pelo exército russo na região libertada de Kiev #BuchaMassacre”, escreveu o chefe do Conselho Europeu, Michel, no Twitter.

“A UE está ajudando a Ucrânia e as ONGs a reunir as evidências necessárias para sua acusação em tribunais internacionais.”

11:10: O primeiro-ministro britânico Boris Johnson parabenizou o presidente ucraniano Volodymir Zelensky pela retirada das forças russas em várias áreas da Ucrânia, informou a residência oficial de Downing Street.

Em uma conversa telefônica no sábado, Johnson reconheceu o imenso sofrimento dos civis e “os enormes desafios” que ainda existem na Ucrânia, acrescentou o gabinete oficial do primeiro-ministro.

O chefe do Governo britânico também atualizou Zelensky sobre uma recente conferência de doadores convocada pelo Reino Unido com a participação de 35 países, enquanto ele se comprometeu a continuar fornecendo apoio defensivo.

10:00: O Papa Francisco celebrou uma missa diante de cerca de 20.000 pessoas na Plaza de Los Graneros, na cidade de Floriana, em seu segundo dia de visita a Malta, e em sua homilia exortou-as a serem “testemunhas incansáveis da reconciliação”.

No lugar onde João Paulo II e Bento XVI também celebraram a missa em suas viagens anteriores, o pontífice dedicou a homilia a pensar sobre o perdão e disse que a vida das mulheres adúlteras “mudou graças ao perdão. Pode-se até pensar que, perdoada por Jesus, ela aprendeu por sua vez a perdoar.”

8:40: O Exército Russo destruiu uma refinaria na região de Odessa que supostamente forneceu tropas ucranianas em Mikolaiv, conforme relatado pelo Ministério da Defesa russo em sua parte da manhã.

“Hoje de manhã, uma refinaria e três depósitos de combustível na região da cidade de Odessa foram destruídos por mísseis navais e terrestres de alta precisão, que forneceram combustível às tropas ucranianas na direção de Mikolaiv”, disse o porta-voz da entidade militar, Igor Konashenkov.

O ataque foi confirmado pelas autoridades ucranianas, segundo as quais não houve vítimas.

7:30: A organização de direitos humanos Human Rights Watch (HRW) informou em um relatório que “execuções sumárias” e “outros abusos graves” que poderiam constituir crimes de guerra foram cometidos em áreas da Ucrânia sob controle russo.

A ONG afirma ter documentado vários casos entre 27 de fevereiro e 14 de março em que as forças russas cometeram o que constituiria crimes de guerra contra civis em áreas ocupadas nas regiões de Chernigov, Kharkiv e Kiev.

De acordo com um comunicado da organização, tais casos incluem estupro, duas execuções sumárias, de seis homens em uma ocasião e um em outra, e outros casos de violência e ameaças contra civis.

6:30: As forças navais russas mantêm o bloqueio da costa ucraniana no Mar Negro e no Mar de Azov, o que impede o reabastecimento da Ucrânia por mar, de acordo com a última parte de inteligência do Ministério da Defesa britânico.

A Rússia ainda mantém a capacidade de tentar um pouso anfíbio, mas essa operação provavelmente terá seus riscos devido ao tempo que as forças ucranianas tiveram para se preparar, acrescenta o relatório divulgado este domingo.

Minas que podem estar no Mar Negro representam um risco para a atividade marítima, acrescenta.

6:00: uma série de explosões foi ouvida na manhã de domingo em Odessa, uma cidade costeira no sudoeste da Ucrânia, várias fontes indicaram e observou um jornalista da AFP.

As explosões foram sentidas por volta das 06:00 (hora local) e causaram pelo menos três plumas de fumaça negra com chamas visíveis, aparentemente em uma área industrial deste porto estratégico no Mar Negro.

Um funcionário do hotel no centro da cidade disse ter ouvido um avião, mas um militar próximo ao local de uma das explosões indicou que se tratava de um foguete ou de um míssil.

3:30: aumentou para 213 o número de pessoas presas na Rússia durante o dia de protestos contra a invasão da Ucrânia realizada em 17 cidades, de acordo com a organização civil OVD-info.

A maioria das prisões ocorreu em Moscou e São Petersburgo, segundo a agência, que publicou imagens de ativistas em protestos individuais com placas com slogans como “Não à Guerra”.

Perto do Kremlin, em Moscou, foram presas pessoas que estavam simplesmente sentadas em bancos, informou a ONG.

Desde o início da invasão russa da Ucrânia em 24 de fevereiro, houve mais de 15.300 prisões de ativistas e manifestantes, algumas simplesmente por mostrar um pedaço de papel em branco.

3:08: o diretor da operadora de armazenamento de gás natural da Letônia informou no sábado que os países bálticos não importam mais gás natural russo. “Desde 1º de abril, o gás natural russo não está mais fluindo para a Letônia, Estônia e Lituânia”, disse Uldis Bariss, executivo-chefe da Conexus Baltic Grid no rádio.

“Se ainda havia dúvidas sobre se poderia haver confiança nos suprimentos da Rússia, os eventos atuais nos mostram claramente que não há mais confiança”, acrescentou.

Bariss também disse que o mercado do Báltico era atualmente abastecido por reservas de gás armazenadas no subsolo na Letônia.

O movimento vem em um momento em que o presidente russo, Vladimir Putin, está tentando aproveitar o poder energético de seu país. Diante da paralisia da economia russa devido às sanções internacionais, Putin alertou os países membros da União Europeia (UE) que teriam que abrir contas em rublos para pagar o gás russo.

Enquanto os Estados Unidos proibiram as importações de petróleo e gás russos, o bloco europeu - que recebeu cerca de 40% de seus suprimentos de gás da Rússia em 2021 - manteve as entregas de Moscou.

O presidente da Lituânia, ciganos Nauseda, pediu ao resto da UE que seguisse o exemplo dos países bálticos.

“A partir deste mês, não há mais gás russo na Lituânia”, escreveu no Twitter. “Anos atrás meu país tomou decisões que hoje nos permitem romper sem dor os laços energéticos com o agressor”, acrescentou. “Se conseguirmos, o resto da Europa também pode fazê-lo”, disse.

1:15: O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunciou o “desastre completo” deixado para trás pelas tropas russas em sua retirada com minas colocadas em casas e “até em cadáveres”. “Eles estão minando tudo. Eles estão colocando minas em casas, em equipe, até nos corpos de pessoas mortas”, disse Zelensky em um novo discurso nas redes sociais, no qual alertou para o bombardeio russo de áreas de onde estão se retirando.

Por isso, instou a população a esperar até que seja verificado que as áreas de onde os militares russos se retiraram estão seguras. “Ainda não é possível retomar uma vida normal, como era antes, mesmo nos territórios que estamos recuperando após os combates”, disse.

“Temos que esperar até que nossa terra seja limpa, esperar até que possamos garantir que não haverá mais bombardeios”, explicou.

Este sábado a Ucrânia garantiu que já controla toda a região de Kiev após a retirada das tropas russas da área após semanas de combates. Moscou anunciou que concentrará sua ofensiva no leste da Ucrânia.

Notícias em desenvolvimento...

