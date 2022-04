Ele invadiu o site de uma companhia aérea para localizar sua bagagem perdida.

A história de Nandan Kumar, um engenheiro que invadiu o site de uma companhia aérea para recuperar sua mala, transcendeu nas redes sociais, viralizando, ao colocar a empresa entre a espada e o muro após denunciar sua deficiência na área de atendimento ao cliente e segurança cibernética.

Foi em 28 de março quando o engenheiro de software Java e programador abriu um tópico em seu Twitter para contar sobre sua experiência de viagem e solução de problemas com a companhia aérea IndiGo.

Ele relatou que havia viajado de Patna para Bangalore, na Índia, no voo 6E-185, quando a companhia aérea cometeu um erro ao enviar sua mala para outro passageiro e vice-versa. Ele disse que podia entender porque as duas malas eram iguais, exceto por algumas pequenas diferenças. Ele garantiu que não havia prestado muita atenção aos detalhes da bagagem porque confiava muito na empresa e acreditava que tudo estava em ordem.

(Foto: Twitter/@_sirius93_)

Foi até ele chegar em casa que sua esposa lhe disse que a mala que eles trouxeram era diferente da sua, além de que eles não usavam gravatas para fechá-la. Naquela época, ele ligou para a companhia aérea para relatar o problema.

No entanto, a resposta do atendimento ao cliente não é o que você esperava, pois eles não forneceram ajuda imediata para recuperar sua bagagem.

Maletas que la aerolínea mandó a destinos diferentes (Foto: Twitter/@_sirius93_)

Embora eles não tenham lhe dado uma solução rápida e se recusaram a fornecer os detalhes de contato de quem havia levado sua mala, ele esperou, pois os membros do atendimento ao cliente lhe disseram que ligariam para ele quando contatassem o outro passageiro.

Depois de um dia de espera, ele não recebeu nenhuma ligação, então decidiu agir sobre o assunto e começou a investigar dentro do site da plataforma IndiGo, tentando encontrar por si mesmo o passageiro que estava com sua mala.

“Então, hoje de manhã comecei a fazer pesquisas no site da Indigo testando o PNR do co-passageiro que estava escrito na etiqueta de bagagem na esperança de obter o endereço ou número, tentando diferentes métodos, como check-in, edição da reserva, atualização do contato, mas não houve sorte.”

Mas isso não o impediu, já que após várias tentativas fracassadas seu instinto de desenvolvedor o levou a pressionar o botão F12 em seu computador e abriu o console do desenvolvedor IndiGo no site onde todo o fluxo de registro começou.

(Foto: Captura de pantalla)

Ao descobrir as informações, ele tomou nota dos detalhes de contato e decidiu ligar para a outra pessoa para trocar as malas. Ele explicou que, felizmente, o passageiro respondeu a ele e ele estava a aproximadamente 7 quilômetros de distância para que eles pudessem concordar em um ponto médio para se verem.

No local de encontro, ele explicou o que havia acontecido e como encontrou seu contato. Além disso, ele alegou que a outra pessoa lhe disse que não havia recebido nenhuma ligação da companhia aérea e que não havia percebido que a mala não era dele.

Como era muito fácil para ele encontrar informações pessoais no site, ele fez algumas recomendações de segurança cibernética à empresa e aconselhou os passageiros a não compartilharem fotos de seu cartão de embarque ou detalhes de seu código de reserva nas redes sociais ou quaisquer outros dados confidenciais.

