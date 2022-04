Guillermo Bermejo após a greve dos transportes: “Assembleia Constituinte para refundar o país”

O congressista do Perú Democrático, Guillermo Bermejo, falou em suas redes sociais sobre uma nova constituição via a Assembleia Constituinte, os conflitos sociais que estão ocorrendo em nível nacional poderia ser encerrado, devido à paralisação do transporte de cargas pesadas. Além disso, ele argumentou que eles são o produto de “os monstros que subjugaram nossa pátria” desde a independência do Perú.

“Assembleia Constituinte para refundar o país. Para que todas as vozes sejam ouvidas, para que todos os sonhos sejam alcançados, para que vivamos uma verdadeira democracia. Hoje é a hora de acabar com os conflitos sociais herdados a nós por monstros, que subjugaram nossa pátria 200 anos de vida republicana”, disse Bermejo.

undefined

Os transportadores de carga pesada estão exigindo soluções para suas demandas do governo do presidente Pedro Castillo, que durou Quinta-feira minimizou as medidas de força e acusou os líderes de financiá-las.

“Sabemos que há demandas urgentes a serem abordadas, mas será difícil resolvê-las sem a vontade de diálogo e propósito de emenda. Irmãos transportadores, prometo buscar soluções em conjunto para o benefício de todos”, disse o presidente em um tweet na sexta-feira passada, dia em que saques e manifestações foram relatados em Huancayo após o bloqueio de estradas.

Além disso, forneceu uma solução para comprar 'o que o Perú precisa' da Venezuela, comparando-a a outros países, como os Estados Unidos, que ficam em longas filas para acessar seu petróleo.

“A crise dos fertilizantes pode ser resolvida comprando da Venezuela. É o único país que tem capacidade para vender o que o Perú precisa urgentemente e com o melhor preço. Se até navios americanos fizerem fila para comprar petróleo nas refinarias venezuelanas, não deve haver pretexto para comprar uréia da República Bolivariana. É uma questão de decisão política”, disse.

undefined

ANÍBAL TORRES EM CONFERÊNCIA DE IMPRENSA

O presidente do Conselho de Ministros, Aníbal Torres, juntamente com outros ministros de Estado fizeram uma imprensa conferência esta manhã na sede do Palácio do Governo, com a finalidade de relatar os acordos que foram alcançados na mesa de diálogo em Huancayo, após os incidentes naquela região.

“O Executivo acordou vários acordos com representantes dos setores dos transportes e agrícola para dar impulso ao desenvolvimento da região central do país”, lê-se no comunicado da PCM.

A conferência ocorre na mesma data em que a renúncia do Ministro da Saúde, Hernán Condori, foi aceita, e foi determinado que o exonerar do consumo fiscal seletivo (ISC) para a gasolina de 84 e 90 octanas.

Além disso, durante a conferência, cada ministro deu seu ponto de vista sobre o ocorrido e informou sobre o que estava sendo feito para acabar com essa paralisação das transportadoras.

ACORDOS DO GOVERNO

Já se passaram seis dias desde o início da greve dos transportadores de carga pesada, já que foi na segunda-feira, 28 de março. Eles pediram uma solução para o aumento dos preços dos combustíveis, a eliminação do Imposto Seletivo sobre Consumo (ISC), entre outras medidas.

Este sábado, o Governo conseguiu concluir e assinar atas de diálogo com líderes dos transportes e da agricultura depois da mesa friccionada e dividida que foi instalada no Coliseu Wanka, em Huancayo. Foi relatado que as atas assinadas foram negociadas em diferentes mesas de diálogo dentro do coliseu, onde transportadoras e agricultores chegaram a acordos parciais importantes, como o próximo desbloqueio de estradas em Junín.









CONTINUE LENDO