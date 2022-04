Greve dos transportes: estes são os acordos entre o Governo e os sindicatos após a crise em várias regiões

Diante da crise que surge após a paralisação das transportadoras e as várias manifestações, o Poder Executivo decidiu para reduzir o pagamento do imposto seletivo ao consumo (CSI) aos combustíveis em até 90%, através de um decreto supremo que poderá ser aprovado esta semana, anunciou o Ministro da Economia e Finanças (MEF), Oscar Graham.

Durante o último sábado, representantes do governo, sindicatos de transportes e agricultores, reuniram-se no Coliseu Wanka, em Huancayo, para discutir como sair dessa situação. Diante disso, o ministro Graham indicou que a medida responde à crise internacional que afeta o preço do combustível e dos alimentos, que impacta principalmente pessoas com recursos reduzidos.

“O Ministério da Economia e Finanças está a tomar a decisão, em conjunto com o Conselho de Ministros, de reduzir, exonerar, em 90%, o pagamento do imposto seletivo sobre o consumo dos combustíveis, através de um decreto supremo que podemos emitir esta semana”, disse.

A este respeito, Graham garantiu que a redução do CSI gerará receitas mais baixas para o fundo tributário, em um valor de aproximadamente 250 milhões de soles por mês, então, disse ele, uma avaliação permanente do preço do combustível será realizada para retornar à cobrança completa do imposto acima mencionado quando o situação normaliza.

EXONERAR IGV PARA ALIMENTOS

Dando continuidade ao diálogo, o chefe do MEF disse que será apresentado ao Congresso da República um projeto de lei para isentar o imposto geral sobre vendas (IGV) de produtos que tenham uma componente maior na cesta básica de consumo como frango, ovo, farinha e macarrão.

A este respeito, especificou que a iniciativa legislativa será aprovada esta semana no Conselho de Ministros para que o Parlamento possa acelerar esta proposta o mais rapidamente possível e ser implementada imediatamente.

Além disso, ele ressaltou que toda a cadeia produtiva deve ser afetada para que a isenção de IGV funcione. No caso do frango, explicou, tem que incluir milho.

Graham também mencionou que através do Fundo de Inclusão de Energia Social (FISE) o bônus para o balão de gás foi aumentado de 20 para 25 soles.

ACORDOS ENTRE O GOVERNO E AS GUILDAS DE TRANSPORTE EM JUNÍN

Após vários dias de protestos em que várias regiões foram prejudicadas pela greve dos transportes, o Executivo concordou em vários acordos com representantes dos setores de transporte e agricultura para dar impulso ao desenvolvimento da região central do país.

Através de um ato assinado, os cidadãos foram informados de que o Imposto Seletivo sobre Consumo (ISC) será limitado em 90% de forma temporária; bem como, um projeto de lei para restringir o CSI ao consumo será apresentado por três meses de forma provisória, enquanto medidas complementares estão sendo aplicadas.

Além disso, foi anunciada a aprovação do Decreto de Emergência que permitirá o uso de leite fresco na fabricação de produtos lácteos, limitando o uso de leite em pó que beneficiará pequenos produtores de gado em todo o país.

Seguindo esta linha, a extração de guano da ilha e sua venda a um preço social aumentará de 20.000 toneladas para 100.000 toneladas por ano; bem como, a venda de guano da ilha para o exterior será reduzida, deixando o mesmo para a demanda interna interna, para 89%.

Entre os acordos estabelecidos com a comunidade de Huancayo, também foi observado que o trabalho continuará com as organizações cafeeiras da Floresta Central para o desenvolvimento da cadeia produtiva. Também foi anunciado que o trabalho será feito para aumentar o salário mínimo para melhorar o atendimento das necessidades básicas das famílias. (Com informações da Andina).

CONTINUE LENDO