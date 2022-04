Grammys 2022: Lady Gaga fará parte do show musical no Grammy

A renomada intérprete americana, Lady Gaga, participará no próximo domingo das apresentações musicais do Grammy Awards de 2022, onde prestará uma homenagem sincera ao seu colega e amigo, Tony Bennett. A também histrionista, que já ganhou 12 Grammys ao longo de sua carreira, vai competir este ano por cinco gramofones por seu álbum de jazz Love For Sale.

O artista Shallow se juntará às vozes que ressoarão no interior da MGM Grand Garden Arena em Las Vegas, Nevada, como Billie Eilish, John Legend, Jon Batiste, BTS e a dupla latino-americana formada por J Balvin e a revelação argentina María Becerra, entre vários outros.

Gaga também buscará adicionar mais 5 Grammy ao seu já extenso legado, incluindo as categorias “Melhor Videoclipe”, “Melhor Colaboração”, “Melhor Gravação do Ano” e “Melhor Álbum do Ano” por sua colaboração em Get A Kick Out of You e Love For Sale com Tonny Bennet.

undefined

Foi através da importante mídia britânica, The Sun, que a participação de Lady Gaga foi noticiada e durará aproximadamente pouco mais de 5 minutos. No entanto, será uma homenagem sem o próprio compositor americano de 95 anos devido aos seus problemas de saúde mais específicos de Alzheimer, conforme relatado por seu filho e empresário, Danny Bennett.

Foi durante a última semana de março que Danny ofereceu uma entrevista para o portal Variety, onde apontou os motivos da ausência de Tonny Bennet.

“Embora os produtores tenham convidado Tony e Gaga para se apresentarem na transmissão do Grammy de domingo, é lamentável que, devido à sua luta contínua contra o Alzheimer, ele não pudesse aceitar. Decidimos que seria apropriado que Lady Gaga agisse por conta própria para representar os dois”, disse o filho primogênito de Tonny Bennet para a Variety.

Lady Gaga rendirá homenaje a Tony Bennett Foto: @Ladygaganownet

Uma fonte explicou ao The Sun que a performance de Gaga no 64º Grammy será o grande momento da noite e se concentrará em melhorar a carreira da intérprete com quem ela colaborou com a atriz em seu álbum de 2014, Cheek To Cheek.

“No palco, Lady Gaga cantará 'Love For Sale', a música-título de seu último álbum, que saiu no ano passado. Ele também interpretará 'Do I Love You', uma música que eles já fizeram juntos. Quando ele estiver cantando, fotografias de Tony serão transmitidas na tela atrás do palco”, disse a fonte do The Sun.

A última vez que Gaga foi vista no palco do Grammy foi antes da pandemia na edição de 2019, quando ela apresentou seu hit multi-premiado Shallow com Bradely Cooper . A apresentação do intérprete de Always remember us desta forma foi confirmada após o cancelamento do Foo Fighters, após o repentino morte do baterista Taylor Hawkins.

FILE PHOTO: 60th Annual Grammy Awards – Show – New York, U.S., 28/01/2018 – Grammy Awards trophies are displayed backstage during the pre-telecast. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

A cerimônia de premiação do gramofone organizada pela Academia Nacional de Artes e Ciências da Gravação será transmitida pela CBS nos Estados Unidos, enquanto na América Latina, o canal de TV paga onde o evento pode ser visto será a TNT.

Por outro lado, as pessoas que desejam assistir aos Grammys de 2022 pela internet poderão acompanhar a transmissão na plataforma de streaming Paramount+. O canal e o site oficial da Recording Academy no YouTube também transmitirão o evento, mas pode não ter tradução em tempo real do inglês para o espanhol.

CONTINUE LENDO: