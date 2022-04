Grammy 2022 em 3 de abril: programação e canal no Perú para ver Tony Sucar na tão esperada gala

FILE PHOTO: 60th Annual Grammy Awards – Show – New York, U.S., 28/01/2018 – Grammy Awards trophies are displayed backstage during the pre-telecast. REUTERS/Carlo Allegri/File Photo

Falta muito pouco. O 64º Grammy Awards será realizado neste domingo, 3 de abril, na MGM Grand Garden Arena em Las Vegas. A data foi alterada porque seria realizada em janeiro deste ano em Los Angeles; no entanto, o aumento nas infecções por COVID-19 forçou o. Academia para adiar isso. É hora de saber onde vê-la e a que horas a cerimônia começa.

Nesta edição, os selecionados não foram eleitos por comitês anônimos, mas por mais de 11.000 membros da Academia de Gravação dos Estados Unidos. Além disso, os Grammys de 2022 contarão com a presença de duas novas categorias na gala artística: 'Melhor Performance Musical Mundial' e 'Melhor Álbum de Música Urbana Latina'.

Além disso, a condução da cerimônia será liderada pelo ator e comediante sul-americano Trevor Noah.

HORA DE INÍCIO

A transmissão do Grammy de 2022 deve começar às 20h (horário peruano) e nos Estados Unidos a partir das 19h (horário central) . Enquanto isso, a transmissão dos prêmios no tapete vermelho começará às 18h30 (horário peruano).

ONDE ELES VÃO TRANSMITIR ISSO?

A transmissão ao vivo será transmitida pela TNT, na América Latina, através dos seguintes canais:

- Prato

- Jogo total

- Megacable

- TV estrela

- Izzi

- Céu.

Se você não tem os canais, existem outras maneiras de assisti-lo usando redes sociais e dispositivos móveis.

ONDE ASSISTIR AO VIVO DE GRAÇA?

Uma das maneiras de assistir é na televisão através do sinal TNT ou TNT Series. Outro é online, tanto pelo serviço de streaming dos canais TNT (TNT GO) quanto pelas plataformas online dos Grammys. Na primeira alternativa, para assistir ao TNT Series LIVE, você precisa sintonizar o canal no serviço de cabo contratado. Você também pode assisti-lo através do aplicativo TNT GO.

Se você não tem a TNT Series, você deve comprar um pacote adicional de conteúdo exclusivo da TNT. Para isso, você deve entrar em contato com o número de serviço do cabo adquirido.

Outra opção é assistir aos Grammys 2022 através do aplicativo TNT GO, que permite desfrutar em tempo real de toda a programação dos sinais TNT, TNT Series e Space. Lembre-se de que ele está disponível na App Store e no Google Play, e você poderá acessar seu conteúdo com o nome de usuário e a senha do seu serviço de TV paga.

MAIS OPÇÕES

Você pode assisti-lo no canal do YouTube da cerimônia de premiação de música, pois o programa é transmitido. Você também pode visitar os sites oficiais da Academia (grammy.com) e do Facebook Live.

No te pierdas ningún detalle de los nominados. EFE/Michael Nelson

INDICAÇÕES AO GRAMMY AWARDS 2022

Melhor gravação eletrônica

Herói - Afrojack e David Guetta

Tear - Olafur Arnalds

Antes - James Blake

Desgosto - Bonobo e Teedinossauros

Você pode fazer isso - Caribouband

Vivo - Rufus DuSol

O negócio - Tiesto

Melhor performance de rap

Laços familiares de Baby Keem com Kendrick Lamar

Criado por Cardi B My Life por J Cole

Way 2 Sexy por Drake e Futuro

Garanhão Thot Shitde Megan Thee

Produtor não clássico do ano

Jack Antonoff

Roger Chahayed

Menino de sucesso

Ricki Reed

Mike Elizondo

Melhor performance de rap melódico

Precisa saber - Doja Cat

orgulho. é. o. diabo - JCole & LilBaby4pf

BEBÊ DA INDÚSTRIA - de LilNasx e Jack Harlow

WUSYANAME - Tyler O criador, YoungBoy Never Broke Again & Tydollasign

Furacão - Kanye West, The Weeknd e Lil Baby

Melhor álbum de rap

O período de entressafra - J.Cole

Menino Amante Certificado - Drake

Doença do Rei II - Nasir Jones

Ligue para mim se você se perder - Tyler, o criador

Donda - Kany West

Melhor música de rap

Sais de banho - DMX, Jay Z, Nasir Jones

Melhores amigas - Saweetie y Doja Cat

Laços de família - Baby Keem e Kendrick Lamar

Prisão - Kany West e Jay Z

Minha vida - J. Cole, 21 Savage, Morray

Melhor álbum pop latino

Vertigem - Pablo Alboran

Meus amores - Paula Arenas

Antiquado - Ricardo Arjena

Minhas mãos - Camilo

Mendo - Alex Cuba

Revelação - Selena Gomez

Melhor álbum de música urbana latina

Aphrodisiaco - Alejandro cru

A última turnê mundial - J Balvin

JOSÉ - J Balvin

KG0516 - Karol G

Destemido (do amor e de outros demônios) - Kali Uchis

Melhor álbum de música latina alternativa

Deja - Bomba estéreo

Olha o que você me fez fazer - Diamante Electric

Origem - Juanes

Calambre - Nathy Peluso

El Madrileno - C. Tangana

Sons de ressonância cármica - Zoe

Melhor álbum imersivo

ALICIA - Alicia Keys

Clique - Patricia Barber

Linha fina - Harry Styles

As mordidas do futuro - Steven Wilson

Tranquila Gender - Anne Karin Sundal-Ask & Det Norseke Jentor

Melhor longa musical

Dentro - Bo Burnham

Utopia Americana de David Byrne - David Byrne

Mais feliz do que nunca: uma carta de amor em Los Angeles - Billie Eilish

Música, dinheiro e loucura - Jimmi Hendrix

Summer of Soul - Vários

Melhor videoclipe

Filmado no escuro - ACDC

Liberdade - Jon Batiste

Eu recebo um chute fora de você - Tonny Bennet y Lady Gaga

Pêssegos - Justin Bieber, Daniel Caesar e Giveon

Mais feliz do que nunca - Billie Eilish

MONTERO (Me chame pelo seu nome) - Lil Nas X

bom 4 u - Olivia Rodrigo

Performance Pop Solo

Qualquer um - Justin Bieber

Na hora certa - Brandi Carlile

Mais feliz do que nunca - Billie Eilish

Posições - Ariana Grande

Carteira de motorista - Olivia Rodrigo

Melhor música pop por grupo ou colaboração

manteiga - BTS

Maior potência - Coldplay

Eu recebo um chute fora de você - Tony Bennet e Lady Gaga

Beije-me mais - Doja Cat e SZA

Solitário - Justin Bieber e Benny Blanco

Melhor álbum do ano

AZEDO - Olivia Rodrigo

Planeta Her - Doja Cat

Evermore - Taylor Swift

Amor à venda -Tony Bennet e Lady Gaga

Justiça - Justin Bieber

Mais feliz do que nunca - Billie Eilish

Back of My Mind - H. E. R

Nós somos - Jon Batiste

MONTERO - óleo Nas X

DONDA - Kanye West

Canção do ano

Maus hábitos

Um lindo barulho

Carteira de habilitação

Lute por você

Mais feliz do que nunca

Deixe a porta aberta

Beije-me mais

MONTERO (Me chame pelo seu nome)

pêssegos

Bem em mim

Gravação do ano

“Eu ainda tenho fé em você” - ABBA

“Liberdade” — Jon Batiste

“Eu recebo um chute fora de você” - Tony Bennett & Lady Gaga

“Pêssegos” - Justin Bieber com Daniel Caesar & Giveon

“Na hora certa” - Brandi Carlile

“Beije-me mais” - Doja Cat apresentando SZA

“Mais feliz do que nunca” - Billie Eilish

“Montero” (Me chame pelo seu nome) - Lil Nas X

“carteira de motorista” — Olivia Rodrigo

“Deixe a porta aberta” - Silk Sonic

Melhor artista novo

Aroon Artab

Jimmie Allen

Bebê Keem

FINNEAS

Animais de vidro

Café da manhã japonês

O garoto Laroi

Parques de Arlo

Olivia Rodrigo

Sweetie

Melhor álbum de R&B progressivo

Nova luz — Eric Bellinger

Algo a dizer - Cory Henry

Mood Valiant - Hiato Kaiyote

Mesa para dois - Lucky Daye

Jantar: Sobremesa - Terrace Martin, Robert Glasper, 9th Wonder & Kamasi Washington

Estudar no exterior: estadia prolongada — Masego

Melhor performance de rap

“Laços de família” - Baby Keem com Kendrick Lamar

“Para cima” - Cardi B

“m y. l i f e” - J. Cole Apresentando 21 Savage & Morray

“Way 2 Sexy” - Drake apresentando o futuro & Young Thug

“Thot S***” - Garanhão Megan Thee

Melhor álbum de rap

O período de entressafra — J. Cole

Menino Amante Certificado - Drake

Doença de King II — Nas

Ligue para mim se você se perder - Tyler, O criador

Donda — Kanye West

Melhor música country

“Melhor do que encontramos” - Jessie Jo Dillon, Maren Morris, Jimmy Robbins e Laura Veltz, compositores (Maren Morris)

“rolo de câmera” - Ian Fitchuk, Kacey Musgraves e Daniel Tashian, compositores (Kacey Musgraves)

“Frio” - Dave Cobb, J.T. Cure, Derek Mixon e Chris Stapleton, compositores (Chris Stapleton)

“Country Again” - Zach Crowell, Ashley Gorley & Thomas Rhett, compositores (Thomas Rhett)

“Fancy Like” - Cameron Bartolini, Walker Hayes, Josh Jenkins e Shane Stevens, compositores (Walker Hayes)

“Lembre-se do nome dela” — Mickey Guyton, Blake Hubbard, Jarrod Ingram e Parker Welling, compositores (Mickey Guyton)

Melhor álbum de jazz

Gerações — O Projeto Baylor

SuperBlue - Kurt Elling e Charlie Hunter

Viajante do tempo - Nenna Freelon

Flor - Gretchen falada

Laboratório Boticário Songwrights - Esperanza Spalding

Melhor Álbum Gospel

Mudando sua história - Jekalyn Carr

Realeza: Ao vivo no Ryman - Tasha Cobbs Leonard

Jubileu: Décima primeira edição - Maverick City Music

Jonny x Mali: Live In LA - Jonathan McReynolds & Mali Music

Acredite nisso - CeCe Winans

Melhor álbum tropical latino

“Viver no Perú” - Tony Succar

“Salswing” - Rubén Blades e Roberto Delgado e Orquestra

“Em quarentena” - a grande combinação de Porto Rico

“Sem molho não há paraíso” - Aymée Nuviola

“Colegas” - Gilberto Santa Rosa

Melhor performance musical do mundo

Mohabat - Aroon Aftab

Colaboração em “Do Yourself” - Angelique Kidjo e Burna Boy.

“Pá Pá Pà” - Femi Kuti

“Blewu” - Yo-Yo Ma e Angelique Kidjo

“Essência” - Wizkid

