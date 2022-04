Gabinete AMLO promoveu a revogação do mandato em Coahuila: “O presidente não está sozinho”

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Adán Augusto López, chefe do Ministério do Interior (Segob), Luis Rodríguez Bucio, comandante da Guarda Nacional (GN), e outros políticos participaram de um evento organizado pelo Movimento Nacional de Regeneração (Morena), onde a Revogação de Mandato, que está programado para ocorrer em 10 de abril.

O evento foi realizado no cassino Condesa Real em Torreón, Coahuila, que foi liderado pelo líder nacional da festa da cereja, Mario Delgado, que foi acompanhado por Ricardo Mejía Berdeja, que recentemente pediu licença como subsecretário de Segurança Pública (SSPC), senador Armando Guadiana e outros políticos da entidade.

Durante seu discurso, o chefe da Segob disse que “o presidente não está sozinho”. Ele também destacou que nas eleições de 2023 em Coahuila, o candidato ao governo da entidade terá o apoio de morenoistas de todo o México.

El titular de la Segob promovió la Revocación de Mandato (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

“Em Coahuila, a madrugada democrática começa em 10 de abril, porque não tenho dúvidas de que aqui Coahuila dirá: 'Você não está sozinho Andrés Manuel López Obrador', disse Adán Augusto López. “Olha, eu sei que Coahuila tem orgulho de exibir dinossauros, porque eu te digo uma coisa: os dinossauros vão desaparecer de Coahuila porque vai haver governo democrático, do povo”, acrescentou.

Por outro lado, na última sexta-feira, 1 de abril, a Comissão de Reclamações e Reclamações do Instituto Nacional Eleitoral (INE) ordenou a retirada de mais de 600 anúncios a favor do Chefe do Executivo relativamente à consulta.

Adriana Favela destacou em sessão especial que esta resolução foi tomada na sequência de denúncias apresentadas pelo PRI, PAN, PRD e MC contra esta propaganda, que atribuíram a Morena, à associação civil “Deixe a Democracia Seguir” e aos funcionários, dizendo que procuram influenciar os cidadãos para que o próximo domingo, 10 de abril, vote para que a AMLO acabe no Executivo até 2024.

El líder de Morena lideró el evento en Coahuila (Foto: Mario Delgado/Morena)

São 183 anúncios espetaculares, 18 caixas de propaganda de pôsteres anexadas a cercas, 354 cercas pintadas, 74 caixas de lona colocadas em locais diferentes e cinco anúncios em unidades de transporte.

“As duas únicas entidades onde as denúncias não foram apresentadas estão em Campeche e Coahuila, em todas as outras verificou-se que esse tipo de propaganda existe e é a publicidade que avisa a imagem do presidente e a referência ao voto na revogação do mandato”, disse o diretor da o corpo eleitoral.

Vale ressaltar que para que a consulta de Revogação de Mandato tenha impacto, é necessário que pelo menos 40% desses 92 milhões de cidadãos participem, ou seja, 37 milhões 129 mil 287 eleitores devem ir às urnas pelo menos 37 milhões 129 mil 287 eleitores.

Boleta que se utilizarán para Revocación de Mandato (Foto: INE)

Se esse número não for atingido, independentemente de a maioria ser a favor ou contra a revogação do Chefe do Executivo, o resultado não terá valor legal, portanto López Obrador permanecerá no cargo até 2024.

Se a meta mínima de participação de 37 milhões for atingida, a opção que tiver maioria absoluta vencerá, ou seja, meio mais um.

Assim, para que o Tabasqueño perdesse na consulta, pelo menos 18 milhões, 564.645 cidadãos teriam que verificar a opção pela Revogação de Mandato devido à perda de confiança.

