Crise de segurança no SLP: pelo menos 28 mulheres foram dadas como desaparecidas em março

Durante o mês de março, o estado de San Luis Potosí gerou alerta entre os habitantes devido ao aumento dos casos de sequestros e desaparecimentos de mulheres. Os casos de Brenda González Ibarra e Nayeli Alfaro Silva atraíram a atenção da sociedade devido à disseminação em massa através das redes sociais. No entanto, no último período, a Procuradoria Geral do Estado de San Luis Potosí (FGESLP) emitiu mais de duas dúzias de cartões de busca.

No período de 1 a 31 de março, o perfil do Twitter da FGESLP publicou 64 arquivos para procurar pessoas que não puderam ser alcançadas. Do total, 28 são mulheres que até foram relatadas como menores de 18 anos de idade. A situação se tornou mais alarmante no meio do mês, quando os casos aumentaram consideravelmente.

Quando questionado sobre as inconsistências em torno do caso de Nayeli Alfaro Silva, Miguel Gallegos, porta-voz do Sistema de Segurança do Estado de San Luis Potosí, negou que a situação deve gerar alarme entre a população, apesar do aumento considerável no número de desaparecidos e pessoas não localizadas, bem como o modus operandi dos perpetradores que chegaram a ser capturados por câmeras de segurança.

“Cada caso é uma investigação e uma responsabilidade por parte das autoridades estaduais de esclarecer os fatos. Hoje foi uma temporada difícil. Alguns dias difíceis ou uma semana complicada. Hoje também gostaria de pedir à sociedade que não se assuste. San Luis Potosi não deve se alarmar. O governo está trabalhando insaciavelmente para alcançar a paz social”, disse Gallegos aos microfones da estação de rádio Factor 96.1.

De acordo com informações emitidas por meio dos documentos de busca, as mulheres não localizadas têm entre 2 e 45 anos de idade. Da mesma forma, a grande maioria dos casos ocorreu na capital de Potosina, com sete casos. Mais seis aconteceram no município de Soledad de Graciano Sánchez, mais três em Matehuala. Villa de Reyes e Villa de Arista relataram dois casos. Enquanto isso, Zaragoza, Villa de Pozos, Aquismón, Cardenas e Ciudad Valles relataram um caso.

Conforme indicado na atualização mais recente do Registro Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Localizadas (RNPDNO), o maior número de vítimas tem entre 25 e 29 anos de idade. No entanto, considerando as estatísticas relatadas durante os primeiros três meses de 2022, a faixa etária com mais casos se estende de 10 a 24 anos.

Por outro lado, alguns dos plágio e tentativas foram capturados por algumas câmeras de segurança localizadas nas casas da entidade. Em 1º de abril de 2022, dois menores alegaram ter sido vítimas de uma tentativa frustrada de sequestro na capital do estado. Embora também tenham divulgado um vídeo capturado por uma câmera, o procurador do Estado, José Luis Ruiz Contreras, duvidou da veracidade do vídeo e negou ter uma reclamação sobre o mesmo.

No entanto, uma semana antes, em 25 de março, uma câmera dentro de uma casa capturou o momento em que Brenda Magdalena González Ibarra foi sequestrada. O evento aconteceu em Fraccionamiento Álamos, uma unidade habitacional muito próxima ao Parque Tangamanga, um dos mais populares da capital de San Luis Potosí. O formulário de busca foi emitido um dia depois pelo FGESLP.

De acordo com a RNPDNO, desde 15 de março de 1964, 242.270 pessoas desaparecidas foram registradas, localizadas e não localizadas. Do total, 143.679, ou 59,31 por cento, foram localizados pelas autoridades. Apenas 9 mil 787 foram encontrados sem vida. Enquanto isso, 87 mil 541 ainda mantêm o status de desaparecimento.

