Coronavírus no México em 2 de abril de 2:3.303 novas infecções e 85 mortes foram registradas

O Ministério da Saúde (SSA) informou que até este sábado, 2 de abril, ocorreram 5 milhões 665 mil 376 casos de infecções cumulativas por coronavírus (COVID-19). Além disso, desde o início da pandemia, o México sofreu 323.212 mortes pela doença.

Isso significa que nas últimas 24 horas houve 3.303 pessoas infectadas, além de 85 mortes.

Por outro lado, estima-se que tenham havido 4 milhões 963 mil pessoas recuperadas, 9 milhões 245 mil 699 casos negativos e um total de 15 milhões 595 mil 137 pessoas estudadas desde o primeiro caso.

De acordo com o comunicado técnico diário, atualmente são estimados 9.051 casos ativos da doença no país; ou seja, pacientes que começaram a apresentar sintomas nos últimos 14 dias (de 20 de março a 2 de abril de 2022).

Casos activos por estado (Captura de pantalla: SSA)

As entidades com o maior número de casos ativos de SARS-CoV-2 em ordem decrescente são: Aguascalientes, Baja California Sur, Cidade do México, Colima, Campeche, Veracruz e Nayarit.

No que diz respeito à disponibilidade hospitalar, a ocupação média dos leitos gerais nos centros de saúde é de 6% e 3% para os leitos de terapia intensiva.

Os estados com a maior porcentagem de ocupação total de leitos são Nuevo León (23,56%), Aguascalientes (14,28%) e Cidade do México (14,27%). Por sua vez, a maior porcentagem de leitos de ventiladores é Tlaxcala (12,50%), Cidade do México (9,02%) e Colima (8,77%).

A faixa etária mais afetada nas últimas cinco semanas são as pessoas de 18 a 39 anos.

(Captura de pantalla: SSA)

No cenário internacional, há um total de 486 milhões 761.597 infecções e 6 milhões 142 mil 735 mortes acumuladas em todo o mundo. Nas últimas 24 horas, 1.391.813 e 4.367 milhões foram reportados, respectivamente. A letalidade geral é de 1,3%.

O México é atualmente o quinto país do mundo com mais mortes devido ao coronavírus, apenas abaixo dos Estados Unidos, Brasil, Índia e Rússia; e é o número 20 em número de infecções, de acordo com a última atualização da Universidade Johns Hopkins.

Em relação à Estratégia Nacional de Vacinação contra o SARS-CoV-2, a agência anunciou que até agora foram aplicadas 193.025.266 doses das fórmulas Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sputnik V, Janssen, Moderna, Sinovac e CanSino.

(Captura de pantalla: SSA)

Somente nesta sexta-feira, 1º de abril, foram administradas 306.741 injeções.

Na vacinação de reforço, 36 milhões 875.510 doses foram aplicadas; há uma melhoria de 75% em pessoas com mais de 60 anos de idade, 51% em pessoas de 40 a 59 anos e 47% em pessoas com mais de 18 anos de idade.

Cidade do México, Quintana Roo, Querétaro e San Luis Potosí são as quatro entidades que já têm quase 100% de sua população mais velha com o esquema de vacinação completo. Enquanto isso, Chiapas é o estado mais atrasado, com 71 por cento; seguido por Guerreo (76 por cento) e Oaxaca (78 por cento).

A vacinação continua para pessoas atrasadas e jovens de 14 a 17 anos, bem como a aplicação de reforço para maiores de 18 anos.





