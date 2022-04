Avanza País exige que Pedro Castillo vá para áreas de desemprego em Huancayo ou renuncie ao cargo

A bancada do Avanza Pais instou o chefe de Estado, Pedro Castillo, a ir às áreas afetadas pelo greve de transportadores de carga pesada e agricultores em Huancayo, Junín, para dialogar com os cidadãos ou, caso contrário, demitir-se do cargo.

Por meio de sua conta no Twitter, este grupo parlamentar emitiu um comunicado no qual garante que a atual crise social e econômica em Junín “é de responsabilidade do Poder Executivo”.

“É por isso que exigimos que você deixe para trás a negligência e restaure o princípio da autoridade, da paz social, da segurança e da economia de todos os peruanos, e responsabilizamos o presidente Pedro Castillo pelas mortes e danos à integridade de nossos concidadãos”, disseram.

ELES PEDEM MUDANÇA, É CLARO.

Além disso, eles apontaram que, devido à “inviabilidade do projeto político do Perú Libre , é necessária uma mudança de direção que gere mais desenvolvimento e oportunidades para todos os peruanos, especialmente para o mais vulnerável.”

Nessa linha, eles solicitaram a presença imediata do presidente nas áreas de conflitos sociais “para dar conta da população, caso contrário, sua renúncia é a saída constitucional dessa profunda crise e dará lugar a um novo governo que responderá às demandas dos cidadãos e resolverá problemas sociais que têm afetado todo o país”.

Finalmente, eles pediram aos cidadãos que garantam que os protestos ocorram pacificamente para salvaguardar a propriedade privada e pública, bem como a integridade pessoal.

CONGRESSO CHAMA MINISTROS

Por outro lado, o conselho de porta-vozes do Congresso da República decidiu convocar uma sessão plenária para esta segunda-feira, 4 de abril, às 15h.

para citar os Ministros da Energia e Minas (Carlos Palacios), Economia e Finanças (Oscar Graham), Transportes e Comunicações (Nicolás Bustamante) e Desenvolvimento Agrícola e Irrigação (Óscar Zea).

O motivo do convite é “relatar os acordos assinados com as guildas de agricultores e transportadores na área central do país ”. Também haverá discussão de “três projetos de lei de escopo econômico e fiscal, que modificam a Lei IGV e permitem que a taxa do Imposto Seletivo sobre Consumo seja isenta ou variada”, conforme relatado pela presidente do Congresso, María del Carmen Alva.

As contas que serão vistas nesta segunda-feira são:

- PL 536, que propõe alterar o artigo 61 da Lei Geral do Imposto sobre Vendas (IGV) e do Imposto Seletivo sobre Consumo (ISC) para variar as alíquotas de ambos os impostos com base em relatórios técnicos.

- A outra proposta legislativa é o PL 1590, que exonera o pagamento do ISC para todo o gasóleo e gasolina de 84, 90, 95 e 97 octanas até 31 de dezembro de 2022.

— A terceira proposta legislativa, também exonerada do processo de parecer, é o PL 1541, que propõe alterar a lei do IGV e do ISC para exonerar o pagamento do ISC por 90 dias.

PROPOSTAS DO MEF

Enquanto isso, no último sábado, o ministro da Economia e Finanças (MEF), Oscar Graham, anunciou que o Poder Executivo está tomando uma decisão para reduzir o pagamento do imposto seletivo de consumo (CSI) sobre combustíveis em até 90% através de um decreto supremo que poderia ser aprovado esta semana.

“O Ministério da Economia e Finanças está a tomar a decisão, em conjunto com o Conselho de Ministros, de reduzir, exonerar, em 90%, o pagamento do imposto seletivo sobre o consumo dos combustíveis, através de um decreto supremo que podemos emitir esta semana”, disse do Coliseu Wanka, em Junín, onde uma delegação de o governo se reuniu com representantes de organizações de transporte e agricultores.

