A Ucrânia registrou novos ataques russos durante o amanhecer na cidade costeira de Odessa

Uma série de explosões foi ouvida na manhã de domingo em Odessa, uma cidade costeira no sudoeste da Ucrânia, várias fontes indicaram e observou um jornalista da AFP.

As explosões foram sentidas por volta das 06:00 (hora local) e causaram pelo menos três plumas de fumaça negra com chamas visíveis, aparentemente em uma área industrial deste porto estratégico no Mar Negro.

Um funcionário do hotel no centro da cidade disse ter ouvido um avião, mas um militar próximo ao local de uma das explosões indicou que se tratava de um foguete ou de um míssil.

“A região de Odessa faz parte dos objetivos prioritários do inimigo. O inimigo continua sua prática pérfida de atacar infraestruturas sensíveis”, disse Nazarov, que reiterou a proibição de relatar a localização ou os danos causados pelos ataques.

Anton Herashchenko, assessor do Ministro do Interior ucraniano, escreveu no Telegram: “Odessa foi atacada por via aérea. Os incêndios são observados em determinadas áreas. Alguns dos mísseis foram abatidos pela defesa aérea.”

Por sua vez, o vereador da Câmara Municipal de Odessa, Petro Obukhov, condenou em seu perfil no Facebook o ataque das tropas russas e garantiu que a cidade não esquecerá nem perdoará nada.

“O inimigo realizou um ataque com mísseis em Odessa. Um dos alvos era um tanque de combustível. Não esqueceremos nem perdoaremos nada”, disse.

O BLOQUEIO CONTINUA

Apesar de perder o controle sobre áreas próximas à capital, as forças navais russas mantêm o bloqueio da costa ucraniana no Mar Negro e no Mar de Azov, impedindo a Ucrânia de reabastecer por mar, de acordo com o último relatório de inteligência do Ministério da Defesa britânico.

A Rússia ainda mantém a capacidade de tentar um pouso anfíbio, mas essa operação provavelmente terá seus riscos devido ao tempo que as forças ucranianas tiveram para se preparar, acrescenta o relatório divulgado este domingo.

Minas que podem estar no Mar Negro representam um risco para a atividade marítima , acrescenta.

Embora a origem dessas minas ainda não esteja clara, sua presença é quase certa devido à atividade naval russa na área e demonstra como a invasão russa da Ucrânia afeta os interesses civis.

(Com informações da AFP e da EFE)

