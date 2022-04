A Ucrânia encontrou 410 corpos de civis mortos pelas tropas de Putin em territórios recuperados perto de Kiev

O Gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia estimou no domingo em 410 o número de corpos de civis recuperados até agora nos subúrbios ao norte de Kiev após a retirada das tropas russas.

“Até agora, 410 corpos de civis assassinados foram removidos do território da região de Kiev”, anunciou a procuradora-geral Iryna Venediktova em um post no Facebook, de acordo com a agência Ukrinform.

“Promotores e outros especialistas examinaram até agora 140 deles”, acrescentou, explicando que os investigadores estão cooperando com a população local em busca de testemunhas, vítimas e evidências gráficas, como fotos ou vídeos.

“As pessoas estão assustadas, cansadas e atormentadas, experimentaram horror”, escreveu Venediktova, especificando que levará “tempo e uma abordagem profissional” para documentar tudo corretamente e não perder a oportunidade de punir os responsáveis.

Este domingo, o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, tinha anunciado que, embora a busca e recolha de corpos em Bucha e no resto dos subúrbios do norte de Kiev que estavam sob controlo russo ainda esteja em curso, “centenas” de corpos já foram encontrados.

La fiscalía general de Ucrania cifró este domingo en 410 el número de cadáveres de civiles recuperados hasta ahora en los suburbios del norte de Kiev tras la retirada de las tropas rusas (REUTERS/Stringer)

Kuleba acrescentou que pediu ao Tribunal Penal Internacional (TPI) para enviar uma missão de averiguação para documentar e processar as atrocidades cometidas.

De acordo com o governo ucraniano, de acordo com imagens da mídia, os corpos das vítimas estão vestindo roupas civis e muitos deles estão amarrados e parecem ter sido baleados na cabeça.

O prefeito de Bucha anunciou ontem que, após a retirada das tropas russas em 31 de março, as autoridades locais enterraram cerca de 280 corpos em uma vala comum porque não podiam usar o cemitério municipal para esse fim.

As imagens das ruas de Bucha repletas de corpos causaram consternação na Europa e foram condenadas por líderes europeus, que pediram uma investigação de possíveis crimes de guerra pela Rússia.

O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, disse no domingo que a visão de múltiplos corpos civis espalhados pelas ruas de Bucha, na Ucrânia, é” um soco no estômago.”

Kuleba solicitó a la Corte Penal Internacional el envío de una misión de investigación (REUTERS/Stringer)

“Você não pode deixar de ver essas imagens como um soco no estômago”, disse Blinken à CNN um dia depois de imagens horríveis de Bucha, uma cidade ucraniana recuperada das forças russas, se espalharem.

“Esta será a realidade diária enquanto a brutalidade da Rússia contra a Ucrânia continuar”, acrescentou.

Por seu lado, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que os assassinatos de civis em Bucha são “horríveis”.

“É uma brutalidade contra civis que não vemos na Europa há décadas, e é horrível e absolutamente inaceitável”, disse Stoltenberg também à CNN.

Anteriormente, o chefe da União Europeia, Charles Michel, prometeu mais sanções contra Moscou por condenando as “atrocidades” levadas a cabo pelas forças russas fora da capital da Ucrânia, Kiev.

“Chocado com as imagens perturbadoras das atrocidades cometidas pelo exército russo na região libertada de Kiev #BuchaMassacre”, escreveu o chefe do Conselho Europeu, Michel, no Twitter. “A UE está ajudando a Ucrânia e as ONGs a reunir as provas necessárias para sua acusação em tribunais internacionais”, disse.

(Com informações da EFE)

CONTINUE LENDO: