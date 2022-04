A SRE alertou os mexicanos para evitar fraudes comprando um pacote para a Copa do Mundo de 2022 do Catar

Soccer Football - Arab Cup - Group A - Qatar v Bahrain - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - November 30, 2021 Qatar fan holds a flag with a 'Mexico supports Qatar' message inside the stadium before the match REUTERS/Suhaib Salem

Depois que a Seleção Mexicana já conheceu os rivais, locais e datas em que jogarão os três jogos da primeira rodada da Copa do Mundo Qatar 2022, a Federação Mexicana de Futebol (FMF), juntamente com o Ministério das Relações Exteriores (SRE), convocou os torcedores astecas não cair em fraude ao comprar pacotes de viagem para esse torneio.

Em uma conferência de imprensa de Doha, representantes disseram no sábado que houve um aumento nas fraudes em todo o mundo quando se trata de procurar ingressos para jogos e acomodações durante a Copa do Mundo em novembro próximo, em sites não oficiais.

Segundo a FIFA, torcedores do México, Estados Unidos e Inglaterra são os que mais se registraram para a compra do ingresso; claro, além dos catarianos.

Mexicanos en Doha celebran la calificación al Mundial (Foto: SRE)

As autoridades confirmaram que os meios oficiais para comprar pacotes de viagens ou bilhetes para o Qatar 2002 são os seguintes:

- Diretamente no FIFA.com, onde apenas os consumidores poderão comprar ingressos para jogos de categoria regular. Nenhuma agência de viagens ou entidade comercial pode incluir esses bilhetes em seus pacotes de viagem.

- MATCH Hospitality, onde apenas os consumidores poderão comprar ingressos para partidas na categoria Hospitalidade com a MATCH Hospitality, que tem os direitos exclusivos e globais sobre o Programa de Hospitalidade da FIFA. No México, os pacotes só podem ser comercializados pelos agentes da MATCH Hospitality Mexico (Zest Events), Lusso Travel e Mundomex.

Pelo contrário, a ATCH Hospitality e a FIFA relataram à Procuradoria Federal do Consumidor (Profeco) supostos pacotes que incluem voos, hospedagem e ingressos para jogos para os quais não estão autorizados a fazê-lo, o que pode representar fraude. Algumas das empresas detectadas são:

- Passeios em Nevada

- Passeios em Kalinka

- Global Entertainment México (GE México)

- Viagem a Alpez

- Passeios Irapuato

- Serviços de viagens Just Travelling • Oito passeios

- Viagem tudo em um

- Destinos maias

- Viagens para a Copa do Mundo

- Pachbe México

- Atelier Mangat

- Méxicotur

- Passeios esportivos

- Viagem Atayan

- Pontuação de viagem PlugMe Hospitality

(Foto: Twitter/@miseleccionmxEN)

A conferência contou com a presença de Martha Delgado, Subsecretária da SRE para Assuntos Multilaterais e Direitos Humanos; Graciela Gómez, Embaixadora do México no Qatar; Jaime Bayrom e José Luis Font, da Match Hospitality; e Yon de Luisa, Presidente da FMF.

Luisa disse cheia de entusiasmo e alegria que o Tri será bem envolvido pelos torcedores nos estádios pela oitava Copa do Mundo consecutiva, o que aumenta as chances de se classificar como um grupo.

“A recomendação é que ingressos, acomodações, sejam comprados por meios oficiais. Hoje que vamos ter todos os oito estádios na mesma cidade, não será como outros eventos em que as pessoas poderão ver como vão entrar nos estádios ou como vão ficar. Tudo aqui terá que ser tudo adquirido anteriormente, senão não haverá como nem entrar no país”, alertou.

(Foto: SRE)

A equipe liderada por Gerardo “Tata” Martino lutará no Grupo C, formado pela Polônia (22 de novembro | 10:00), Argentina (26 de novembro | 13:00) e Arábia Saudita (30 de novembro | 13:00).

Se ele se classificar, ele cruzará os dois primeiros lugares do grupo D, formado por França, Dinamarca, Tunísia e o vencedor do playoff entre Perú x Austrália/Emirados Árabes Unidos.





