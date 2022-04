Zelensky acusou a Rússia de mentir aos jovens para enviá-los para a invasão na Ucrânia

Ukrainian President Volodymyr Zelensky attends a ceremony welcoming Ukrainians, who were freed by pro-Russian rebels during a prisoner exchange, at the Boryspil airport outside Kiev on December 29, 2019. - Ukraine and Russia-backed separatists in the country's war-torn east exchanged 200 prisoners on Sunday, swapping detained fighters for civilians and servicemen held captive in some cases for years in two breakaway regions. (Photo by Sergei CHUZAVKOV / AFP)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que os cidadãos russos “não estão sendo informados da verdade” no âmbito do anúncio da Rússia de retomar a mobilização de jovens para o recrutamento na primavera.

“Os recrutas deste ano podem ser enviados para a guerra contra nosso Estado, contra nosso povo. É uma morte garantida para muitos meninos muito jovens. E mesmo não sendo nossos cidadãos, ainda é nosso dever como povo alertá-los”, disse.

Assim, lembrou às famílias dos recrutas que “não são necessárias mais mortes”. “Salve seus filhos de se tornarem vilões. Não os envie para o Exército”, perguntou Zelensky, acrescentando que o destino das operações militares não é transmitido a eles.

“Quero me debruçar sobre o fato de que a Rússia está tentando trazer pessoas para o Exército na Crimeia. Isso é uma violação do Direito Humanitário e um crime de guerra pelo qual haverá responsabilidade. E é também um argumento para aumentar as sanções contra a Rússia”, defendeu o presidente ucraniano.

Continúa la invasión Rusa a Ucrania

Ele também alertou que as tropas russas nomeiam “alguns líderes temporários” nos territórios ocupados, a quem chamou de 'gauleiter', termo alemão usado pelos nazistas. “Eles estão ameaçando funcionários de empresas e autoridades a cooperar com esses indivíduos designados”, disse.

No que diz respeito ao progresso em território ucraniano, ele garantiu que o exército russo está acumulando tropas na região de Donbass, na direção de Kharkiv. “Eles estão se preparando para novos golpes poderosos”, disse.

“A Europa não tem o direito de reagir silenciosamente ao que está acontecendo em nosso Mariupol. O mundo inteiro deve reagir a essa catástrofe humanitária”, disse, lembrando suas conversas com o presidente francês, Emmanuel Macron.

“Estamos concordando separadamente com a remoção dos feridos e mortos da cidade. Estamos falando sobre isso com a Turquia como mediadora. Espero poder relatar os detalhes em breve”, acrescentou Zelensky, que também se referiu à reunião com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola.

A este respeito, disse que esta visita “importante” “demonstra a outros políticos que a coragem num momento como este é uma das características mais importantes para um político”. Finalmente, Zelensky nomeou o mês do Ramadã: “Muçulmanos ucranianos junto com todos os muçulmanos do mundo”.

(Com informações da Europa Press)

