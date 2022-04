Tony Succar hoje no Grammy de 2022: Tapete vermelho, emoções anteriores e mais detalhes de seu início na gala

De Las Vegas, nos Estados Unidos, Tony Succar compartilha com seus seguidores todos os detalhes de sua participação no Grammy 2022. O percussionista de destaque é indicado por seu álbum “Live in Perú” na categoria “Melhor Álbum Tropical Latino”, sendo o único peruano a representar o país nos prêmios mais importantes da indústria da música.

Nesta sexta-feira, 1º de abril, apenas dois dias antes da cerimônia, o ex-júri de Yo Soy participou do evento MusiCares “Person of The Year”, organizado pela Academia Nacional de Artes e Ciências da Gravação, a mesma organização que distribui os Grammy Awards aos expoentes musicais mais destacados do o ano.

O produtor peruano, que usava um terno feito sob medida por Gino Amoretti, andou no tapete vermelho como outros grandes artistas internacionais. Depois de ser entrevistado pela imprensa internacional, ele participou da gala que prestou homenagem a Joni Mitchell e até conversou com Jon Batiste, cantor americano que tem 11 indicações este ano.

Artist Tony Succar arrives for the 31st annual MusiCares Person of the Year Gala honoring Joni Mitchell in Las Vegas, Nevada, U.S., April 1, 2022.Picture taken April 1, 2022. REUTERS/Steve Marcus

ELE FOI CONFUNDIDO COM UM MEMBRO DO BTS

Um momento curioso que Tony Succar viveu durante sua apresentação no tapete vermelho do Grammy, porque quando ele se aproximou para tirar uma foto, dezenas de fãs que estavam do lado de fora começaram a gritar e ligaram para ele para pedir uma foto; no entanto, quando perceberam que ele não era membro do BTS, eles comecei a rir do que aconteceu.

EMOÇÕES PRÉ-GALA

Em entrevista exclusiva à Infobae, o bicampeão do Grammy Latino apontou que não tem discurso preparado em caso de ganhar o troféu e que ele não tem um discurso preparado também fará um ritual de boa sorte. Em vez disso, ele o passará com seus pais e irmão, com quem viajou para os Estados Unidos para participar da cerimônia.

“Eu não tenho um ritual, por assim dizer, mas sempre tento me colocar em uma mente positiva. Eu tento me conscientizar de que estou lá (no Grammy) e ganhando. Me coloque nessa vibe de forma positiva e isso já está acontecendo. No entanto, às vezes não funciona, mas às vezes é como em 2019, quando eu ganhei duas vezes no Grammy Latino. Mente positiva! ”, disse ele.

Ele também se orgulhava de ser o único candidato peruano: “Estou honrado por poder representar meu país e tenho sorte de ser peruano. Ser peruano é o melhor, temos tudo e tenho orgulho de representar meu país. Nunca vou parar, sempre vou fazer boa música representando o meu Perú”, disse.

“Todo o apoio peruano é imenso. Eu diria a todos os fãs que o Perú está presente no Grammy. Vamos, Perú! , vamos continuar fazendo arte e estamos crescendo. Vamos em frente, Perú!” , acrescentou.

SOBRE “MORAR NO PERÚ”

“Live in Perú” é um concerto gravado ao vivo no Teatro Nacional em fevereiro de 2020 e apresenta diferentes versões de “Billie Jean”, “A puro dolor”, “Uptown Funk” e muito mais. Essa produção teve que passar por várias mudanças para ser aceita pelos membros da Academia Nacional de Artes e Ciências da Gravação dos Estados Unidos.

“Este álbum tem 19 músicas porque eu toquei muitas músicas do 'Unity' (álbum lançado em 2015). Foi a minha chance de trazer esse repertório, obviamente eu o regravei ao vivo para torná-lo diferente. Agora ele conseguiu se classificar porque tinha músicas em espanhol, eu balancei para que ele pudesse entrar”, disse.

Foto: Difusión

CONTRA QUEM VOCÊ ESTÁ COMPETINDO?

Tony Succar enfrentará lendas da música em espanhol, como Gilberto Santa Rosa (Colegas), Aymée Nuviola (Sem salsa não há paraíso), El Gran Combo de Puerto Rico (Em Quarentena); e Rubén Blades e Roberto Delgado & Orquesta (Salswing).

EM QUAL CANAL ASSISTIR AOS GRAMMYS DE 2022?

A 64ª edição do Grammy será transmitida AO VIVO pela TNT (102 Movistar TV e 702 Claro) e TNT Series (103 Movistar TV e 612 Claro) para a região da América Latina.

GRAMMY 2022: COMO ASSISTIR AO TNT LIVE?

Os sinais TNT LIVE e LIVE estão disponíveis dependendo do país de residência. Na América Latina, os canais de televisão por assinatura dos EUA foram lançados. UU. Eles oferecem serviços de TRANSMISSÃO AO VIVO que podem ser acessados a partir de smartphones. Para fazer isso, você deve primeiro baixar o aplicativo TNT GO.

ONDE ASSISTIR THE GRAMMYS 2022 LIVE ONLINE GRATUITAMENTE?

Você pode assistir à edição do Grammy de 2022 com todos os incidentes e detalhes no site oficial da Recording Academy: http://www.grammy.com.

