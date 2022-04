Tata Martino garantiu que buscará vencer a Argentina no Qatar 2022

Fotografía de archivo de Gerardo Martino, técnico de la Selección de México. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Depois de conhecer os membros do Grupo C, vários especialistas concordaram que a Argentina será a rival a vencer pela Seleção Mexicana. Ao confirmar a notícia, entre os fãs houve uma dúvida sobre o desempenho que o Tricolor exibirá nessa partida, já que é o representante do país natal de Gerardo Martino. No entanto, o treinador dos jogadores astecas negou que sua nacionalidade influencie suas decisões e tentará vencer o campeão da Copa América.

Durante uma conversa com o programa Tiro Libre, o estrategista deu suas impressões e opiniões sobre as equipes que enfrentará entre 22 e 30 de novembro de 2022. Nesse sentido, ele confirmou que, embora busque fazer um esforço para garantir que, junto com sua equipe de trabalho, seu país de origem seja reconhecido, ele trabalhará para obter os três pontos do México antes da equipe de Lionel Scaloni.

“Como argentino, junto com toda a minha equipe técnica, (procuro) deixar a Argentina bem de pé fazendo um trabalho respeitoso, comportamento adequado no lugar que ocupo aqui no México. Esse é o caminho. Quanto ao resto, como treinador de futebol, o que pretendo é montar um bom time e que eu ganhe. Isso está fora do nacionalismo”, afirmou no programa.

O fato é que tanto as estatísticas históricas quanto as atuais apontam os sul-americanos como grandes favoritos para vencer a partida e, até, se classificam nas oitavas de final como líderes do setor. A conquista mais recente que apoia Lionel Scaloni é o campeonato da Copa América de 2021, quando Lionel Messi conquistou seu primeiro troféu com a seleção nacional. Nesse sentido, o melhor jogador do mundo procurará marchar em direção ao título.

Além disso, embora não tenham terminado a fase de qualificação a caminho do Qatar como o melhor time do Cone Sul, eles alcançaram pontuação suficiente, bem como uma sólida implantação de futebol e a consolidação de um time competitivo em todas as linhas do campo. Essas características foram reconhecidas por Martino.

“A Argentina fez um empate muito bom com o Brasil. Ele se qualificou com muita autoridade, é por isso que ele está lá como a principal semente. De resto, não coloco o futebol na mesma órbita da nacionalidade, o que, do meu ponto de vista, não tem nada a ver com a bola”, reconheceu.

Ao longo dos campeonatos mundiais, México e Argentina se enfrentaram três vezes. Todos eles foram favoráveis para os albicelestes e, até mesmo, algumas derrotas deixaram as aspirações do Tricolor no caminho. A primeira vez que eles jogaram foi no Uruguai 1930, onde o placar foi um escandaloso 6-3.

O segundo encontro na história das Copas do Mundo foi na Alemanha 2006. Nos oitavos-de-final, um gol de Rafa Márquez emocionou os mexicanos com a vitória. No entanto, Hernán Crespo estava no comando do empate e Maxi Rodriguez eliminou o México na prorrogação com um sapato contra o gol de Oswaldo Sanchez.

Quatro anos depois, eles colidiram novamente na mesma instância, embora a diferença tenha aumentado para 3-1 em favor da Argentina. Graças a isso, a rivalidade entre combinados foi cultivada. É assim que Martino terá a obrigação de quebrar a tendência desfavorável e transcender além da quinta partida. Embora pareça uma vítima hoje, o estrategista reconheceu que a paisagem pode mudar.

“Temos sete meses pela frente, compromissos em abril, maio e junho. Novamente em agosto, setembro, o anterior em outubro. Tudo tem uma organização onde, agora que sabemos quando fazemos nossa estreia, é mais provável que a Argentina não seja a rival de setembro. A partir disso, temos um programa de trabalho entre agora e o final da Copa do Mundo”, concluiu.

