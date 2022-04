Sem água, sem comida e o caos em Huancayo devido à violência desencadeada pela paralisação de transportadores e agricultores

Devido aos protestos em Huancayo sobre o fechamento de transportadoras e agricultores, o o consumo de água potável tem sido restrito em toda a cidade, assim como há escassez de alimentos em seu sexto dia de manifestações que deixou saques em supermercados, lojas e danos no departamento de Junín.

A empresa Sedam Huancayo, através de uma declaração urgente, informou na sexta-feira passada que um grupo de manifestantes havia tomado a “Bacia de Captação 24″, localizada no anexo Chamiceria, bloqueando a entrada de água bruta para o processo de purificação em duas estações de tratamento em Vilcacoto.

Assim, hoje se soube que nos distritos de Huancayo, Tambo e Chilca não há água, por isso a empresa pediu aos cidadãos que tomassem precauções para “garantir a saúde das pessoas, ainda mais neste contexto de uma pandemia latente”.

“Nossa empresa insta as autoridades e manifestantes competentes a levar em conta que a água é um recurso valioso e necessário para garantir a saúde das pessoas, ainda mais neste contexto de uma pandemia latente”, disse a companhia de água.

Da mesma forma, em um relatório da Latina, foi relatado que os Huancainos não encontraram frango ou frutos do mar nos mercados e o mesmo aconteceria com o azeite.

COMERCIANTES PREOCUPADOS

Os comerciantes expressaram a situação crítica que surge na região de Junín porque os caminhões que transportam alimentos não estavam chegando, o que geraria escassez em detrimento de toda a população, algo que começou a acontecer neste fim de semana.

Além dessa situação, dezenas de ônibus e veículos estão presos nas estradas devido a bloqueios e paralisações indefinidas que não apenas transportadoras pesadas, mas também associações de produtores de leite e agricultores estão cumprindo.

INSTALAÇÃO DE UMA MESA DE DIÁLOGO EM HUANCAYO

Uma delegação do Poder Executivo, também acompanhada pelo cardeal Pedro Barreto, chegou na manhã de sábado à cidade de Huancayo para configurar a mesa de cooperação técnica com líderes sociais.

A equipe é composta pelos Ministros da Justiça e Direitos Humanos, Félix Chero; de Energia e Minas, Carlos Palacios; de Economia e Finanças, Oscar Graham; do Interior, Alfonso Chávarry; e de Desenvolvimento Agrário e Irrigação, Oscar Zea; além do Vice-Ministro da Presidência do Conselho de Ministros.

A delegação tem como objetivo criar uma mesa técnica para atender às demandas sociais dos transportadores e agricultores.

Por sua vez, o cardeal Barreto exortou o povo de Huancayo a apostar no diálogo, que é respeitoso; ao mesmo tempo, ele pediu calma e serenidade, diante dos protestos de ontem no centro do país.

