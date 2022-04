Rodrigo Cuba: Você pretende entrar com uma ação judicial contra Anthony Aranda por falar sobre sua filha?

Alto e claro. Rodrigo Cuba não deu seu filho mais novo filha Mia permissão para viajar para a Disney com Melissa Paredes e seu novo parceiro Anthony Aranda. De acordo com o jogador de futebol, ele lida com essa questão de forma totalmente reversa e confidencial com sua ex-esposa, enquanto busca salvaguardar a integridade de sua filha.

Além disso, um repórter do Amor y Fuego se aproximou dele para perguntar se ele iria pedir que eles parassem de mencionar a garotinha. “Você vai pedir respeito pela sua garotinha, já que você é o pai dela, não a menciona, a outra pessoa também não a menciona”, perguntaram.

Nesse sentido, o jogador do Sport Boys indicou que ele e Melissa Paredes têm a responsabilidade de proteger sua filhinha, então ele já conversou com a modelo para que sua filha deixe de ser exposta nas redes sociais.

“Acho que a mãe da minha filha já sabe disso. Ambos os lados têm que salvaguardar a integridade de nossa filha ”, acrescentou o futebolista, que declarou à imprensa depois de ser convocado como imagem de uma marca esportiva.

Por outro lado, o repórter perguntou se ele planejava entrar com uma ação legal contra Anthony Aranda se ele insistisse em continuar a falar sobre sua filha e seus planos futuros com ela.

O futebolista demorou alguns segundos para pensar em sua resposta e finalmente apontou que não havia pensado nisso até agora. “ Eu realmente não pensei sobre isso. Eu nem me importo com isso. Eu me concentro na minha família e na minha filha. Ao fazer as coisas certas no meu trabalho, ponto final ”, disse.

POR QUE RODRIGO CUBA NÃO QUER QUE SUA FILHA DEIXE O PAÍS?

Segundo fontes do programa Amor y Fuego, o 'Gato' Cuba não dá permissão à filha para viajar para o exterior por medo de que Melissa Paredes não queira voltar ao país, já que tem família nos Estados Unidos que tem residência americana.

“Ele nos revelou que o jogador de futebol tem medo de que sua filhinha vá para o exterior porque há cerca de seis meses Melissa ficou sem emprego e sem apartamento, não há renda fixa. Além disso, parte da família Paredes tem uma residência americana. Ele também teria pedido um empréstimo do 'Gato' para quitar dívidas porque está em crise ”, disse.

RODRIGO CUBA DIZ QUE ALE VENTURO JÁ FAZ PARTE DE SUA FAMÍLIA

Rodrigo Cuba é muito apaixonado por Ale Venturo e destacou que ela e sua filha já fazem parte de sua família. Ela também disse que o chef sempre lhe dá comida saudável, mesmo tendo uma confeitaria.

“A verdade é que nós dois estamos felizes pelo objetivo que a seleção nacional alcançou e vimos isso juntos. A cerveja já faz parte de nós, parte da família. Tanto Ale quanto sua filha fazem parte da nossa família ”, disse.

