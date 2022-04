FILBO está de volta, a feira do livro mais importante da América após dois anos de ausência

Após dois anos de pandemia, a Feira Internacional do Livro de Bogotá (FILBO) retorna a Corferias para oferecer lançamentos e conversas entre escritores e leitores. De 19 de abril a 2 de maio, os visitantes poderão participar de uma das feiras culturais mais importantes do continente.

Para esta versão, o país convidado é a Coreia do Sul. Choo Jong-youn, embaixador da Coreia na Colômbia, disse no lançamento da Feira que uma das lições deste tempo de confinamento, hospitais e medidas de segurança é “que a humanidade está unida mais do que imaginamos. E esse evento leva essa união em consideração.”

Com algumas mudanças dentro da Corferias para tudo relacionado à biossegurança, estes são os números para a edição do FILBO: 500 convidados nacionais e internacionais, convidados de 30 países, 500 expositores em 3.000 metros quadrados, 1.500 eventos presenciais em Corferias e mais de 100 eventos FILBO Ciudad, incluindo livrarias, bibliotecas, escolas, universidades e outros espaços culturais.

O Pavilhão Coreano: terá mais de 100 convidados e trará toda a sua tradição literária e cultural para os colombianos se aproximarem deles.

Por sua vez, a ministra da Cultura, Angélica Mayolo, destacou que o retorno ao presencial não só busca reanimar a economia do setor, mas também visa incentivar a leitura para impulsionar o mercado no país e no resto do mundo. “A presença da Coréia do Sul aproximará os colombianos de um país com um dos movimentos criativos mais poderosos do mundo e fortalecerá os laços comerciais entre as duas nações. Isso permitirá que a Colômbia seja projetada como um destino importante para aprender espanhol como língua estrangeira e para o turismo cultural”, disse.

O presidente da Associação Coreana de Editores, Yoon Chul-ho, garantiu que a presença de livros e autores coreanos na FILBO e mais tarde a de colombianos na Feira do Livro de Seul, é uma oportunidade para abrir esse mercado para o outro lado do mundo.

“A participação como convidada de honra na Feira Internacional do Livro de Bogotá em 2022 é ainda mais significativa, pois é a primeira feira estrangeira a reiniciar no âmbito do novo normal” e “a primeira oportunidade de conhecer editores e leitores na América do Sul”, disse o executivo.

Para o ministro da Cultura, Esportes e Turismo da Coreia do Sul, Hwang Hee, o fato de seu país ser o convidado de honra na FILBO 2022 fortalecerá ainda mais os laços entre as duas nações que comemoram 60 anos de estabelecimento de relações diplomáticas. Hwang Hee disse que quando o presidente colombiano Ivan Duque visitou a Coreia do Sul, os dois países prometeram desenvolver uma relação de cooperação mais abrangente e orientada para o futuro.

Ele também disse que os coreanos puderam ler Cem Anos de Solidão pelo ganhador do Prêmio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez e se comunicar através do tempo e do espaço graças ao poder da literatura e dos livros.

“Por meio de livros, que são um tesouro de cultura e pensamento, a relação de cooperação amigável entre os dois países levará a intercâmbios e cooperação nos campos da cultura, arte e indústrias”, concluiu Hee.

