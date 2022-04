Renato Tapia brincou com jornalista sobre comentário sobre o Perú na repescagem do Catar em 2022: “Cale a boca e seja otimista”

Desde que o Perú venceu o Paraguai por 2 a 0 na última partida das Eliminatórias Sul-Americanas do Catar 2022, os peruanos estão mais do que animados sobre a ideia de participar novamente da Copa do Mundo. Para conseguir isso, a seleção peruana deve vencer a Austrália ou os Emirados Árabes na partida de repescagem, que acontecerá em 13 de junho.

O entusiasmo ganhou força com os resultados do sorteio da Copa do Mundo de 2022 do Catar. Em caso de vencer a repescagem, o 'Branco-Vermelho' fará parte do Grupo D e enfrentará Tunísia, Dinamarca e França, sendo os dois últimos países ex-rivais da seleção nacional na Copa do Mundo de 2018 na Rússia.

Essa irônica coincidência gerou dezenas de memes engraçados no Twitter, como muitos acreditam que o Perú poderia reivindicar sua vingança, especialmente o jogador de futebol Christian Cueva, que perdeu um pênalti na partida contra os dinamarqueses. Devido a essa grande expectativa, não faltaram aqueles que questionaram os torcedores por anteciparem que o Perú já tem um lugar garantido no torneio internacional de futebol.

Um deles foi o jornalista esportivo Horacio Zimmermann, que pediu mais contenção da imprensa nacional. “Bom falar sobre a Copa do Mundo em junho porque se não classificarmos a responsabilidade será a imprensa”, escreveu por meio de sua conta oficial no Twitter.

Ninguém esperava que Renato Tapia, meio-campista da seleção peruana, respondesse ao tweet com um comentário específico que foi viral em minutos. “Cale a boca e seja otimista, caso contrário, por que viver?” ”, disse ele. E outro usuário questionou sua atitude “agressiva”, então o jogador de futebol respondeu sarcasticamente: “ispiri qui li hiyi dichi in tini di pitis” .

No entanto, o jornalista da Movistar Deportes não ficou ofendido com o comentário de Tapia, pois ele o interpretou com bastante humor. “Não posso, é aí que eles nos culpam se eu disser que vamos nos qualificar”, respondeu. “Hahahaha, eu sei que você é salgado, é por isso que eles dizem isso aos 90 'do sonho, é verdade que ainda não vamos, mas como é bom sonhar”, respondeu o jogador do Celta de Vigo com bastante humor.

O QUE ACONTECERIA SE O PERÚ SE CLASSIFICASSE PARA A COPA

No caso de o Perú se classificar para a Copa do Mundo Qatar 2022, o sorteio determinou que integraria o Grupo D com França, Dinamarca e Tunísia. Se for esse o caso, a programação, as datas e os horários das partidas da série já são conhecidos.

Data 1: Terça-feira, 22 de novembro

França x Vencedor da repescagem (Horário 14h00)

Data 2: Sábado, 26 de novembro

Vencedor da repescagem contra Tunísia (Horário 5:00 da manhã)

Data 3: Quarta-feira, 30 de novembro

Vencedor da repescagem contra Dinamarca (Horário 10:00 da manhã)

ONDE E QUANDO A PARTIDA DE REPESCAGEM OCORRERÁ?

Apesar do fato de que nos últimos dias se falou de possíveis mudanças no formato e nos cenários da partida peruana na repescagem de uma cota contra o Qatar 2022, tudo seguirá o mesmo caminho. A seleção peruana disputará a Copa do Mundo em Doha em junho, onde as temperaturas mais altas do ano ocorrem neste país.

Como ficou conhecido, a data foi marcada para 13 de junho a partir das 13h (horário peruano) e será na capital do país anfitrião. Neste mês, há um calor infernal e as temperaturas podem atingir entre 38 e 45 graus. Apesar de os estádios estarem aclimatados, essa experiência ainda é difícil, sendo uma das razões pelas quais a FIFA mudou a data da copa do mundo.

