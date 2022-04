Qual é o Grupo da Morte da Copa do Mundo no Catar de acordo com o ranking da FIFA

Soccer Football - World Cup - Final Draw - Doha Exhibition & Convention Center, Doha, Qatar - April 1, 2022 General view during the draw REUTERS/Carl Recine

Nesta sexta-feira, 32 bolas paralisaram o planeta porque centenas de milhões de pessoas acompanharam cuidadosamente o sorteio da Copa do Mundo Qatar 2022, realizada pela FIFA em Doha, e determinaram a formação dos grupos da competição que começará em 21 de novembro e terá sua grande final em 18 de dezembro. . Desde que a última bola caiu em sua área correspondente, os torcedores e a imprensa internacional estão se perguntando o que é o Grupo da Morte. Consulta que não teve uma resposta clara, até agora.

É que a análise de quais rivais são mais complicados de enfrentar é subjetiva e não conclui o debate em que até participaram ex-jogadores de futebol e treinadores, que evitam se inclinar para qualquer um. Mas, há um relato matemático simples que poderia colocar um ponto final na discussão, de acordo com o site brasileiro Globoesporte.

Vale lembrar que os potes para o sorteio anterior foram montados de acordo com o ranking da FIFA de cada nação que permitiu que as 32 equipes fossem divididas em quatro ciborianos. Dessa forma, entende-se que a Casa Mãe do Futebol entende que os melhores times são aqueles que aparecem em primeiro lugar nesse ranking. Portanto, com as áreas seladas, os pontos dos grupos combinados de cada grupo podem ser adicionados e, assim, o que mais acumula, seria tecnicamente aquele com os melhores membros ou, portanto, o mais complexo.

Seguindo essa fórmula simples, o Grupo B acaba sendo o que tem mais pontos e, portanto, é o Grupo da Morte de acordo com o ranking da FIFA. Há a Inglaterra, o Irã, os Estados Unidos e o vencedor da última repescagem da UEFA que ainda está por resolver. Se o País de Gales se qualificar, a zona teria 6.548 pontos, com a Ucrânia 6.495 e a Escócia 6.432. Qualquer combinação a deixa no topo.

Em contrapartida está o Grupo A do Catar, que é a principal semente, Equador, Senegal e Holanda devido à sua hospedagem. Juntos, eles alcançam 6.217,41 pontos e formariam a área mais acessível, mas ao mesmo tempo uma das mais, mesmo porque não há muita diferença entre as equipes. No entanto, caso a Nova Zelândia vença o playoff contra a Costa Rica em junho, o Pool E, que inclui Alemanha, Espanha e Japão, cairia para o final desta lista.

Así quedaron armados los grupos del Mundial de Qatar 2022

Sob essa lógica, a ordem da dificuldade dos grupos seria a seguinte:

1- Grupo B, Inglaterra, Irão, EUA e País de Gales/Escócia/Ucrânia: 6.548 pontos (País de Gales) ou 6.495 pontos (Ucrânia) ou 6.432 pontos (Escócia).

2- Grupo D, França, Peru/Emirados Árabes/Austrália, Dinamarca e Tunísia: 6.505,57 pontos (Perú) ou 6.405 (Austrália) ou 6.300 pontos (Emirados Árabes).

3- Grupo G, Brasil, Sérvia, Suécia, Camarões: 6.496,02 pontos.

4- Grupo F, Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia: 6.478,99 pontos.

5- Grupo E, Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha e Japão: 6.416,25 pontos (Costa Rica) ou 6.119 pontos (Nova Zelândia).

6- Grupo C, Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia,: 6.412,84 pontos.

7- Grupo H, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul: 6.217,41 pontos.

8- Grupo A, Catar, Equador, Senegal e Holanda: 6.136,86 pontos.

CONTINUE LENDO: