Por que a Ucrânia deve derrotar a Rússia

Para a Ucrânia, uma vitória decisiva impediria outra invasão russa e, além disso, também seria a melhor base para lançar um estado democrático do pós-guerra menos corrompido por oligarcas russos e infiltração, explica o The Economiste em sua seção “Líderes”.

A mídia acrescenta que o prêmio para o Ocidente seria quase tão grande: “A Ucrânia não só poderia revigorar a causa da democracia, mas também melhoraria a segurança europeia”. Ele detalha que durante 300 anos de imperialismo, a Rússia esteve repetidamente em guerra na Europa. Às vezes, como no caso da Polônia e da Finlândia, era o invasor. Outras vezes, como na Alemanha nazista e na França napoleônica, ela era vista como uma ameaça letal e foi ela mesma vítima de agressão. “Mas uma Ucrânia forte e democrática frustraria o expansionismo da Rússia, porque suas fronteiras seriam seguras. No curto prazo, um ditador furioso e derrotado seria deixado no Kremlin, mas eventualmente a Rússia, seguindo o exemplo da Ucrânia, estaria mais disposta a resolver seus problemas por meio de reformas em casa do que com aventuras no exterior”.

Falando ao The Economist em Kiev em 25 de março, o presidente Volodymyr Zelensky explicou que o poder do povo é o segredo da resistência da Ucrânia: “Esta é a nossa casa, nossa terra, nossa independência. É só uma questão de tempo.” Agora, o campo de batalha começa a contar a mesma história do ator que se tornou presidente. “Depois de várias semanas em que o ataque russo parou, as forças ucranianas começaram a revidar”, diz a mídia. No entanto, alerta, grande parte da Ucrânia permanece nas mãos dos russos, incluindo a faixa de terra na costa sul que os russos agora afirmam ser seu alvo o tempo todo. Uma grande parte do exército ucraniano, na região de Donbass, é vulnerável ao cerco.

“Vitória para a Ucrânia significa manter suas brigadas intactas no Donbass e usá-las para negar à Rússia o controle seguro sobre o território ocupado. Para isso, explicou Zelensky, o Ocidente deve impor sanções mais duras à Rússia e fornecer mais armas, incluindo aviões e tanques”, diz o The Economist.

Mas ressalta: “infelizmente, grande parte do Ocidente parece não ver essa oportunidade histórica. Os Estados Unidos estão liderando como deveriam, embora tenham vetado o envio de aviões para a Ucrânia. Mas a Alemanha está adotando uma visão de curto prazo das sanções, equilibrando a pressão de seus aliados e da opinião pública com a preservação de seus laços comerciais com a Rússia, o fornecedor de grande parte de seu petróleo e gás natural. O presidente da França, Emmanuel Macron, diz que fala em nome dos aliados ocidentais quando argumenta que o fornecimento das armas pesadas necessárias à Ucrânia os tornaria co-beligerantes”.

Zelensky acusa esses países de serem míopes. “Ele está certo”, diz nesse tipo de editorial.

Las tropas ucranianas recuperaron Bucha este sabado (Reuters)

“Talvez a Alemanha duvide que a Ucrânia possa deixar seu passado pós-soviético para trás. É verdade que, depois que os protestos de Maidan estabeleceram a democracia em 2014, o país não pôde se separar de sua corrupção e inércia política. E depois de ser esmagada pela artilharia russa, a economia ucraniana estará em ruínas. No entanto, a UE pode contribuir para torná-lo diferente desta vez, iniciando os trabalhos sobre a adesão da Ucrânia agora mesmo. Não poderia haver maior afirmação da missão fundadora da UE de criar a paz em um continente devastado pela guerra”, propõe.

A UE deve acolher a Ucrânia com entusiasmo, insiste, uma vez que a Europa Oriental foi acolhida quando o domínio soviético foi abalado no início dos anos 90. Isso requer ajuda generosa para reconstruir a economia, bem como apoio político e paciência.

Ele afirma ainda que o melhor impedimento é que a Otan enfrente a ameaça velada do Sr. Putin, e deixe claro que uma atrocidade nuclear ou química levaria ao isolamento total da Rússia.

“Os conflitos são imprevisíveis. A história está cheia de guerras que deveriam ser curtas, mas duraram anos. A Ucrânia venceu a primeira fase disso simplesmente sobrevivendo. Agora ele precisa seguir em frente, então Zelensky precisa redobrar a ajuda ocidental”, diz o The Economist e diz: “Seria terrível se o que ficou entre uma paz ruim e uma boa fosse uma falha de imaginação nas capitais da Europa”.

