Pedro Castillo pediu desculpas “ao povo”, mas não garantiu sua presença em Junín

O presidente peruano, Pedro Castillo, pediu desculpas aos transportadores e agricultores que estão desempregados por causa de suas declarações na última sexta-feira, quando indicou que “alguns líderes e líderes” teriam sido pagos para protestar na região de Junín.

“Quero esclarecer o país e quero deixar claro aos meus compatriotas que, quando me dirijo ao povo peruano e em algumas dessas declarações, houve um mal-entendido e tenho que esclarecê-lo pedindo desculpas ou perdoando o povo; Eu tenho que fazê-los mil vezes, porque nunca más intenções”, disse ele durante um discurso no San Martin.

Apesar de os manifestantes em Junín terem solicitado a presença do chefe de Estado na mesa de diálogo, o presidente não se pronunciou sobre esta questão e apenas disse que o Governo garantirá conversações e o direito de protestar, a fim de evitar algum tipo de perseguição aos líderes que carregam causas como a dos transportadores, agricultores, camponeses e professores.

“Um governo que vem daquela pedreira, vamos garantir o diálogo e o direito de protestar, que os líderes que estão liderando a luta no país e que lideram uma causa justa como a de transportadores, agricultores, professores não sejam mais perseguidos”, disse.

Pedro Castillo anunciou que a instrução dada à delegação executiva na cidade de Huancayo é que deve haver “soluções imediatas”, que serão anunciadas nas próximas horas.

“Congratulo-me com a disponibilidade do nosso premier e ministros e nesse papel devo dizer que não há necessidade de dificultar um canal de comunicação, fazê-lo através do diálogo, aqui está um espaço de abertura neste Governo, eles têm as portas do PCM, dos ministérios e do Gabinete Presidencial”, disse.

O presidente peruano garantiu que o diálogo deve resolver as grandes necessidades, algumas das quais são históricas, mas que pertencem àqueles que foram adiados e esquecidos por muitos anos.

Pedro Castillo felicito a su mesa de diálogo en Huancayo. Foto: Andina

COMITÊ DE DIÁLOGO

A comissão de diálogo, chefiada pelo primeiro-ministro Aníbal Torres, chegou na manhã de sábado à cidade de Huancayo, na companhia do Ministros da Justiça, Feliz Chero; de Energia e Minas, Carlos Palacios; Economia, Carlos Graham; do Interior, Alfonso Chávarry; e Desenvolvimento Agrário e Irrigação, Óscar Zea. Além disso, eles também são acompanhados pelo vice-ministro do PCM, Jesús Quispe, alguns congressistas e o cardeal Pedro Barreto.

Durante a reunião no coliseu Wanka. com líderes e representantes de guildas, queremos chegar a um acordo para instalar a Mesa Técnica de Alto Nível. “Buscamos o diálogo para trazer soluções”, escreveu a Presidência do Conselho de Ministros (PCM) em sua conta no Twitter.

O Governo procura chegar a um entendimento com líderes e manifestantes que exigem medidas face ao aumento dos preços dos combustíveis e fertilizantes, que tem impacto na economia familiar, mas exigiram, sobretudo, a presença do chefe de Estado ou continuarão com as suas manifestações.

CONTINUE LENDO