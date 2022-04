Greve de transporte minuto a minuto: tudo o que se sabe sobre os protestos em Junín

Huancayo, no departamento de Junín, é palco de saques de várias lojas e a destruição de caixas eletrônicos e instalações públicas após um protesto nacional das transportadoras contra o aumento dos preços dos combustíveis.

Centenas de pessoas saíram para se juntar ao protesto dos transportadores em Huancayo e se reuniram fora do município provincial, onde atiraram pedras e quebraram as janelas deste edifício. A Polícia Nacional, aparentemente, foi temporariamente sobrecarregada pelo número de manifestantes nas ruas de Huancayo e mantida sob a guarda do município e do governo regional de Junín, localizado no centro da cidade.

Enquanto isso acontecia, o canal N mostrou que dezenas de pessoas entraram em um supermercado e saíram com produtos nas mãos, sem que ninguém pudesse detê-los. Da mesma forma, os danos foram relatados em escritórios bancários e caixas eletrônicos na Calle Real, uma das principais ruas da cidade de Huancayo.

O chefe da região policial de Junín, Colin Sin Galván, disse ao Canal N que, no momento, há dez detidos por danos à propriedade pública e privada. As transportadoras, que estão no quinto dia de desemprego, juntaram-se a associações de agricultores e outros setores exigindo a presença do presidente Pedro Castillo e do primeiro-ministro, Aníbal Torres, para montar uma mesa de diálogo.

MINUTO UM MINUTO

07:43

A Vice-Presidente da República, Dina Boluarte, pediu hoje ao povo de Huancayo que regresse à paz através do diálogo, na sequência dos protestos ocorridos nesta cidade no centro do país.

“Huancayo deve voltar à paz graças ao diálogo. As demandas devem ser ouvidas e abordadas, mas a violência deve cessar”, escreveu a colega ministra do Desenvolvimento e Inclusão Social em sua conta no Twitter.

07:00

Até o momento, há dez detidos e vários policiais feridos após saques, de acordo com o chefe da Região Policial de Junín, Coronel do PNP Colin Sim Galván.

Sexta, 2 abril

23:47

O ministro do Comércio Exterior e Turismo, Roberto Sánchez, confirmou a chegada do primeiro-ministro Aníbal Torres a Huancayo para participar do diálogo com os manifestantes no contexto da greve dos transportes.

22:49

O Presidente da República, Pedro Castillo, lidera esta noite uma sessão extraordinária do Conselho de Ministros no Palácio do Governo, a fim de avaliar e atender às demandas de vários setores do país. De acordo com a conta oficial da Presidência no Twitter, a reunião busca soluções por meio do diálogo e da compreensão.

22:31

Huancayo relata que neste sábado o serviço de água potável seria restrito em toda a cidade devido às represálias causadas pelo paralisação das operadoras. Foi assim que a empresa Sedam Huancayo alertou em um comunicado urgente.

Segundo a empresa, um grupo de protestantes tomou a “Bacia Hidrográfica 24″, localizada no anexo Chamicería, bloqueando a entrada de água bruta para o processo de purificação em duas estações de tratamento em Vilcacoto.

“Lamentamos informar que esta situação gerará escassez de água potável nos distritos de Huancayo, El Tambo e Chilca, a partir de amanhã, sábado, 2 de abril de 2022”, lê-se no comunicado.

22:18

O Governo formalizou a criação de um grupo de trabalho temporário intitulado “Tabela Técnica de Alto Nível para Contribuir para Resolver o Problema do Transporte de Mercadorias no País”. De acordo com a Resolução Ministerial nº 113-2022-PCM, o objetivo desta tabela técnica — que ficará sob a Presidência do Conselho de Ministros (PCM) — é analisar e propor soluções para o problema do transporte de cargas no país.

Este grupo de trabalho será composto pelo chefe dos Transportes que o presidirá, e será composto pelos Ministros do Comércio Exterior e Turismo; Economia e Finanças; Justiça e Direitos Humanos; Cultura; Energia e Minas; e Interior.

22:10

Através da sua conta no Twitter, o presidente comprometeu-se com as transportadoras a “buscar soluções em conjunto para o benefício de todos”, na sequência dos abusos e saques ocorridos esta sexta-feira na cidade de Huancayo.

“Sabemos que há demandas urgentes a serem abordadas, mas será difícil resolvê-las sem a vontade de diálogo e propósito de emenda. Irmãos transportadores, prometo buscar soluções em conjunto para o benefício de todos”, escreveu na rede social.

Pedro Castillo en Twitter

21:00

O Ministro dos Transportes e Comunicações, Nicolás Bustamante, chegou a Junín para conversar com os sindicatos de transportes que no quinto dia de greve, eles radicalizaram os protestos. Especialmente em Huancayo, onde houve abusos nesta sexta-feira. O funcionário disse que concordou com as transportadoras em permitir espaço dentro de um determinado período de tempo para permitir a passagem de caminhões que transportam necessidades básicas.

“Não sei se é uma trégua, mas os líderes se comprometeram a deixar passar 10 unidades de vez em quando que trazem produtos perecíveis aos mercados”, explicou Bustamante.

PREVIA

Como resultado desses eventos, a Presidência do Conselho de Ministros informou que uma delegação de ministros, composta pelos chefes de Comércio Exterior, Desenvolvimento Agrário e Cultura, foi a Huancayo para “fortalecer o diálogo com as guildas de portadores grevistas”.

“Instamos o diálogo e rejeitamos todos os atos de vandalismo”, disse o Conselho de Ministros através de sua conta no Twitter.

Horas antes, o Executivo afirmou que as transportadoras têm direito à greve, mas “não podem afetar a propriedade ou bloquear estradas porque esses atos constituem crime”.

“O Estado salvaguarda a ordem por mecanismos legais. O nosso Governo está pronto para resolver as exigências sociais através do diálogo”, disse outra mensagem do Conselho de Ministros nessa rede social.

GREVE

Os sindicatos de transportes pesados iniciaram uma greve por tempo indeterminado na segunda-feira para protestar contra o aumento do combustível e instar uma mesa de diálogo com o Governo para negociar a redução do custo do petróleo e derivados.

O protesto, que bloqueou 40 estradas em todo o país na terça-feira, continuou esta sexta-feira apesar dos acordos anunciados no dia anterior pelo primeiro-ministro Aníbal Torres.

A greve havia sido anunciada dias atrás devido ao aumento dos preços dos combustíveis e apelos para eliminar a concorrência desleal de transportadoras estrangeiras e direcionar a reserva de carga para guildas nacionais.

Além disso, há uma necessidade urgente de eliminar o imposto seletivo sobre o consumo de combustível e a revisão dos contratos de concessão de estradas e pedágios.

Em um esforço para mitigar esse aumento, o Executivo formalizou na terça-feira uma série de medidas técnicas, incluindo a incorporação por três meses de 84 e 90 Gasohol e 84 Gasohol no Fundo de Estabilização do Preço do Combustível de Petróleo (FEPC).

Esse fundo, lançado em 2004 para evitar que a alta volatilidade dos preços internacionais do petróleo se deslocasse para os consumidores peruanos, também incluiu temporariamente o Diesel 2 e o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) a granel.

O Governo anunciou também ontem a criação de uma “comissão de diálogo” para responder às exigências dos transportadores pesados, que há cinco dias iniciaram uma greve por tempo indeterminado em várias regiões do país em protesto contra a subida do combustível.

