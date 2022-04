Onda de calor no México: em quais estados prevalecerão temperaturas entre 30 e 45 graus neste fim de semana

A onda de calor manterá um ambiente de tarde quente a muito quente em grande parte do território nacional, informou o Serviço Nacional de Meteorologia na manhã deste sábado.

Segundo a agência, a onda de calor deixará temperaturas entre 30 e 45 graus em vários estados da República, no entanto, durante as primeiras horas do domingo haverá um ambiente frio nas montanhas de Mesa del Norte e Mesa Central, devido à perda de calor causada pela predominância de céu limpo.

Portanto, os sistemas meteorológicos terão os seguintes efeitos no território das 14:00 horas no sábado, 2 de abril às 08:00 horas no domingo, 03 de abril:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Michoacan, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Campeche e Yucatan.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosi, Hidalgo (norte), Queretaro (norte), Guanajuato, Estado do México (sudoeste), Puebla (norte e sudoeste), Chiapas, Tabasco e Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes e Cidade do México.

Enquanto as temperaturas mínimas para o início do domingo são:

Temperaturas mínimas de -10 a -5° C: áreas montanhosas de Chihuahua e Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0° C: áreas montanhosas de Sonora, Zacatecas e do Estado do México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: áreas montanhosas de Baja California, Coahuila, Nuevo Leon, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Puebla e Tlaxcala.

Geadas para o início do domingo: Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango e Zacatecas.

O Serviço Meteorológico Nacional também anunciou que durante este período a 40ª frente fria se estenderá pelo norte do México, em interação com um canal de baixa pressão que se estende sobre a Mesa del Norte e a Mesa Central, com a corrente de jato subtropical.

A agência indicou que isso causará chuvas e aguaceiros esparsos acompanhados de choques elétricos no nordeste e leste da República, com possível granizo caindo principalmente em Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas e San Luis Potosí, bem como fortes rajadas de vento em entidades da Mesa del North.

Enquanto isso, a entrada de umidade do Oceano Pacífico, do Golfo do México e do Mar do Caribe causará chuvas com aguaceiros isolados no sudeste do país e na Península de Yucatán:

Intervalos de banho: Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas, San Luis Potosi, Puebla, Veracruz, Tabasco e Chiapas.

Chuvas isoladas: Hidalgo, Tlaxcala, Campeche e Quintana Roo.

O Serviço Nacional de Meteorologia detalhou que neste sábado está previsto no Vale do México um céu nublado médio à tarde, bem como um ambiente quente a quente e com chuvas isoladas na Cidade do México e no Estado do México. Além do vento componente sul de 10 a 20 quilômetros por hora com rajadas de 40 km/h.

Na capital do país, prevê-se uma temperatura mínima de 11 a 13° C e máxima de 30 a 32° C; para a capital do Estado do México, espera-se uma temperatura mínima de 3 a 5° C e máxima de 25 a 27° C.

No Golfo do México, espera-se um céu meio nublado com possibilidade de aguaceiros em Tamaulipas e Veracruz, bem como chuvas isoladas em Tabasco e possível queda de granizo em Tamaulipas.

Enquanto na tabela norte: céu nublado e aguaceiros em Nuevo León e San Luis Potosí, bem como chuvas isoladas em Coahuila com choques elétricos. Uma atmosfera calorosa a quente é esperada em Chihuahua, Durango e Zacatecas.

