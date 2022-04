Papa Francisco revelou que está considerando visitar Kiev

Pope Francis speaks aboard the plane on his way to Malta International Airport, ahead of his apostolic visit in Luqa, Malta, April 2, 2022. REUTERS/Remo Casilli/Pool

O Papa poderia viajar para a Ucrânia, palco de uma guerra após a invasão da Rússia , porque quando perguntado durante o voo que o levou a Malta se ele estava considerando o convite para ir a Kiev, Francisco respondeu: “ Sim, está sobre a mesa ”.

Tanto o presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, quanto o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, convidaram o pontífice a viajar a esse país para mostrar sua proximidade com a população ucraniana para uma guerra que o Papa criticou repetidamente, além de se oferecer para fazer “tudo o que for necessário” para alcançar seu fim.

Francisco e Zelensky falaram ao telefone no dia 22 de março, quando o presidente ucraniano assegurou ao pontífice que “é o convidado mais aguardado do país”, enquanto o papa lhe disse que está “a rezar e a fazer todo o possível para acabar com a guerra, provocada após a invasão da Rússia”.

Anteriormente, Klitschko enviou uma carta a Francisco convidando-o a visitar a cidade: “Acreditamos que a presença dos líderes religiosos do mundo em Kiev é fundamental para salvar vidas e pavimentar o caminho para a paz em nossa cidade, em nosso país e em todos os lugares”, escreveu o prefeito na época.

O Vaticano confirmou a chegada da carta e acrescentou que Francisco “estava próximo dos sofrimentos da cidade, de seu povo, daqueles que tiveram que fugir e daqueles que são chamados para administrá-la”.

El papa Francisco en su vuelo a Malta (Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Hoje, depois de conhecer várias famílias de refugiados ucranianos, o Papa embarcou em sua visita de dois dias a Malta, onde planeja ir à gruta onde a tradição católica indica que São Paulo naufragou, além de visitar um centro para imigrantes, pois o tema da recepção estará muito presente.

Antes de ir para o aeroporto, Francisco encontrou-se em sua residência em Santa Marta com três famílias de refugiados da Ucrânia, de Lviv, Ternopil e Kiev e hospedadas pela Comunidade de Santo Egídio, incluindo nove menores, um dos quais havia sido submetido recentemente a cirurgia cardiológica.

Malta é o 56º país visitado por Francisco em uma viagem que deveria ter ocorrido em 2020, mas foi adiada devido à pandemia, e ele é o terceiro pontífice a fazê-lo, depois de João Paulo II em 1990 e 2001, e Bento XVI em 2010.

Sem dúvida, será uma jornada marcada pela guerra na Ucrânia e pelo drama dos ucranianos deslocados, então certamente haverá referências a seus discursos.

El Papa subiendo al avión que lo llevó a Malta (REUTERS/Yara Nardi)

Seu primeiro evento será no Palácio do Grão-Mestre, em Valletta, com uma reunião com o Presidente da República, George Vella, e com o primeiro-ministro, o trabalhista Roberto Abela, reeleito nas eleições da semana passada.

Depois, Francisco conduzirá seu primeiro discurso na reunião com as autoridades e o corpo diplomático.

À tarde, você viajará de balsa para a ilha de Gozo, a maior do país, para visitar o grande santuário de Malta dedicado à virgem de Ta' Pinu.

No domingo, ele visitará a gruta de São Paulo na basílica dedicada ao apóstolo em Rabat, construída onde se diz que se refugiou quando estava preso em Roma, e depois, na Plaza de los Graneros de Floriana, celebrará uma missa para cerca de 10.000 fiéis.

À tarde e antes de partir para Roma, o Papa realizará uma reunião no centro de migrantes “John XXIII Laboratory for Peace” em Hal Far, o antigo aeroporto.

(Com informações da EFE)

