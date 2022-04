Juan Carrasco Millones renuncia ao cargo de vice-ministro da Justiça

Na sexta-feira, 1º de abril, o ex-procurador Juan Carrasco Millones apresentou sua carta de renúncia ao cargo de vice-ministro da Justiça do Ministério da Justiça e Direitos Humanos ( Minjusdh)). O ex-ministro da Defesa dirigiu-se ao atual titular da pasta, Felix Chero Medina, para pedir que ele considerasse o mesmo Sexta-feira como seu último dia em funções.

O documento não indica os motivos de sua demissão. No entanto, de acordo com o jornal La República, Carrasco Millones poderia concorrer ao Governo Regional de Lambayeque com o Juntos para o Perú (JP).

“Sem outra nota em particular, dou-lhe a oportunidade de expressar minha consideração e estima pessoal especial e desejo-lhe sucesso em sua gestão”, conclui a carta.

Recorde-se que Carrasco Millones já esteve ligado à empresária Karelim López, que foi investigada pelo Ministério Público Especializado em Lavagem de Dinheiro. No entanto, ele descartou ter uma relação amigável com o lobista e insistiu que nunca a viu pessoalmente.

“Em relação às investigações (em visitas a Sarratea), não tenho vínculos, não conheço a senhora Karelim Lopez, nunca a tive no celular, nunca conversamos. Percebi que só nos encontramos em Sarratea quando saiu o relatório, quando pude vê-lo”, declarou à porta do Congresso da República, após para fazer sua apresentação à Comissão de Auditoria em 30 de março.

Em um suposto encontro com Karelim López na casa de Sarratea, no distrito de Breña, Carrasco Millones admitiu que soube que conheceu a empresária em casa, depois disso divulgado posteriormente em uma reportagem de jornal.

“Eu não sei onde estava, a casa tem quatro andares, eu não sei. (...) Acho que tudo está dentro do contexto da verdade, tive apenas 48 horas de nomeação como ministro da Defesa, tive conversas pessoais com o presidente”, disse.

undefined

QUEM É FELIX CHERO MEDINA?

Félix Inocente Chero Medina foi empossado em 19 de março como chefe do Ministério da Justiça e Direitos Humanos (Minjusdh), em uma cerimônia realizada no Palácio do Governo, na presença do presidente Pedro Castillo.

Ele substitui o ministro cessante do setor, Ángel Ylildefonso Narro, que renunciou ao cargo após ser interrogado pelo Congresso da República.

Félix Inocente Chero Medina é advogado formado pela Universidade Pedro Ruiz Gallo, na região de Lambayeque. Ele tem um mestrado em Direito com especialização em Ciências Criminais.

Em novembro de 2021, o então ministro da Defesa, Juan Carrasco Millones, nomeou Chero como chefe da funcionários do Ministério da Defesa. Já em agosto do mesmo ano, ele havia sido nomeado diretor-geral do Gabinete do Defensor da Polícia.

O novo ministro foi condenado por patrocínio ilegal (usando seu papel para patrocinar atos ilícitos) em 2018 e condenado a oito meses de prisão efetiva, sendo incapacitado pelo mesmo período, de acordo com o arquivo 5961-2016-1708-JR-PE-01 do Tribunal Penal Pessoal Único de Lambayeque.

A parte lesada foi a Universidade Nacional Pedro Ruiz Gallo, onde o advogado atuou como consultor jurídico do Vice-Reitor Administrativo. Mas a Segunda Câmara de Apelações Criminais absolveu o advogado na segunda instância, segundo o próprio Chero.

Em 2013, o novo chefe de Minjusdh entrou com um habeas corpus para tentar anular a pena de 25 anos de prisão de uma pessoa condenada pelo crime de estupro de menor, de acordo com a decisão do Tribunal Constitucional contida no arquivo Não. 01745-2013-PHC/TC. O processo foi declarado inadmissível.

A Universidade Nacional Pedro Ruiz Gallo informou, por meio da Resolução nº 674-2020-R emitida em 15 de setembro de 2020, que Chero Medina cometeu “atos irregulares” como “ter recebido em sua qualidade de Chefe do Escritório Central de Assessoria Jurídica a quantidade de 2.500 soles, apoiando como trabalho extraordinário no Ciclo do Programa de Licenciatura Profissional Extraordinária 2014-I, implementado pela Faculdade de Engenharia Civil, Sistemas e Arquitetura”, entre outros eventos.

Este documento foi assinado pelo reitor, Jorge Aurelio Oliva Núñez. Inclui outros 26 funcionários do centro de estudos públicos de Lambayeque neste processo disciplinar.

CONTINUE LENDO