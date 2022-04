Invasão da Ucrânia AO VIVO: Tropas russas atacaram novamente com ataques a várias cidades do sul do país

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A volunteer inspects a body of killed person, as Russia's attack on Ukraine continues, on a street in the town of Bucha, in Kyiv region, Ukraine April 1, 2022. REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Apesar do fato de que as tropas russas impediram o acesso da Cruz Vermelha Internacional para cuidar dos cidadãos de Mariupol, as autoridades ucranianas conseguiram evacuar pelo menos 3.000 pessoas nos primeiros corredores humanitários instalados na cidade.

Por outro lado, as Forças Armadas ucranianas acusaram a Rússia de minerar edifícios e infraestruturas civis, bem como outras áreas da cidade de Bucha, na região de Kiev, antes de ser expulsa pelas tropas ucranianas.

À medida que o cerco internacional à Rússia cresce, e a economia começa a sentir o impacto das sanções, os governos e empresas europeias trabalharam nesta sexta-feira em uma abordagem comum à exigência do Kremlin de que paguem pelo seu gás em rublos, ao mesmo tempo em que mitigaram a ameaça de uma interrupção iminente do fornecimento.

Em seguida, minuto a minuto da invasão russa: (horário ucraniano, GMT+3):

Sábado, 2 de abril:

8:45: O Ministério Público Juvenil da Ucrânia informou que pelo menos 158 crianças foram mortas e 254 ficaram feridas em ataques perpetrados pela Rússia desde o início de sua invasão ao país, no passado dia 24 de fevereiro, até este sábado.

A maioria das vítimas de crianças, incluindo mortes e ferimentos, ocorreu na região da capital Kiev com 75, seguida por Donetsk com 71, Carcóvia (56), Chernigov (49), Kherson (29), Zaporiyia (22), Zytomyr (15) e Sumy (14).

O Ministério Público também informou que 869 instituições de ensino sofreram danos materiais desde o início da invasão, 83 das quais foram completamente destruídas.

7:30: As autoridades ucranianas informaram este sábado os disparos de foguetes russos em várias grandes cidades do sul do país, uma vez que intensificaram os combates em algumas áreas da Ucrânia.

Entre duas e três “fortes explosões” foram ouvidas na cidade de Dnipro durante a noite de sábado, de acordo com o portal Ukrayinska Pravda, citando a administração regional.

Os arredores da cidade de Kryvyi Rih foram bombardeados com lançadores de foguetes. Além disso, um posto de gasolina pegou fogo, de acordo com o chefe da administração militar local, Oleksandr Vilkul.

Un hombre monta una bicicleta cerca de una sucursal bancaria dañada por los ataques rusos en Mariupol

6:30: As tropas russas teriam se retirado do aeroporto Antonov de Gostomel, nos arredores de Kiev, onde permaneceram entrincheirados por várias semanas, de acordo com algumas imagens tiradas por um satélite e coletadas pelo canal norte-americano CNN.

O aeroporto, que está localizado a 28 quilômetros do centro da capital ucraniana, foi levado pelo Exército russo no primeiro dia da invasão, em 24 de fevereiro, mas imagens de satélite tiradas na quinta-feira pela Maxar Technologies mostram que veículos militares russos e posições de artilharia foram retirados.

Além disso, na última quinta-feira, um funcionário do Departamento de Defesa dos EUA anunciou em declarações coletadas pela CNN que os militares russos haviam deixado o aeroporto.

5:30: Os serviços de inteligência do Reino Unido confirmaram que um incêndio destruiu vários depósitos de petróleo na cidade russa de Bolgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, e que explosões também foram registradas em um depósito de munições nas proximidades da cidade.

O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa britânico em um comunicado em seu perfil oficial no Twitter um dia depois que a Rússia acusou as tropas ucranianas de atacar vários tanques de combustível na cidade fronteiriça.

“A provável perda de suprimentos de combustível e munição desses depósitos provavelmente adicionará uma tensão adicional de curto prazo às cadeias logísticas russas já tensas”, explicou o Ministério da Defesa do Reino Unido.

Las heridas que dejan los ataques en los ucranianos

4:30: A China disse este sábado que não estava fazendo nada “para contornar” as sanções impostas à Rússia, após avisos de autoridades da UE de que qualquer tentativa de ajudar Moscou na guerra na Ucrânia poderia prejudicar os laços econômicos.

Na indicação mais clara até agora da posição de Pequim sobre o assunto, um funcionário do Ministério das Relações Exteriores disse a repórteres: “Não estamos deliberadamente fazendo nada para contornar as sanções impostas à Rússia por americanos e europeus”.

Mas a declaração, emitida após conversas virtuais entre os principais líderes da UE e a China na sexta-feira, ocorre no momento em que Pequim mantém sua posição de se recusar a condenar a invasão de sua aliada Rússia.

Washington expressou temores de que a China possa potencialmente enviar ajuda militar e econômica à Rússia ou ajudá-la a superar as duras sanções ocidentais que estão atingindo a economia do país.

3:45: O Departamento de Defesa dos EUA anunciou nesta sexta-feira que alocará mais US $300 milhões para “assistência de segurança” para aumentar as capacidades defensivas da Ucrânia em face da invasão russa.

Além dos US $1,6 bilhão já comprometidos por Washington, a ajuda inclui sistemas de foguetes guiados a laser, drones, munições, dispositivos de visão noturna, sistemas de comunicação tática segura, suprimentos médicos e peças de reposição.

“Esta decisão ressalta o compromisso inabalável da América com a soberania e a integridade territorial da Ucrânia em apoio aos seus esforços heróicos para repelir a guerra da Rússia”, disse o porta-voz do Pentágono, John Kirby, em comunicado.

02:56: O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou a Europa por “reagir silenciosamente” à catástrofe humanitária na cidade de Mariupol, no sul do país, causada pelos atentados e cerco russos.

Estima-se que cerca de 160.000 cidadãos vivem sem serviços básicos há mais de um mês em Mariupol, um porto no Mar de Azov que se tornou o principal alvo das tropas russas na Ucrânia devido à sua posição estratégica entre a península da Crimeia e os Dombas.

Ele afirmou que os cidadãos russos “não são informados da verdade” no contexto do anúncio da Rússia para retomar a mobilização de jovens pessoas para o serviço militar obrigatório primavera.

“Os recrutas deste ano podem ser enviados para a guerra contra nosso Estado, contra nosso povo. É uma morte garantida para muitos meninos muito jovens. E mesmo não sendo nossos cidadãos, ainda é nosso dever como povo alertá-los”, disse.

02:15: Mais de 6.000 pessoas foram evacuadas nesta sexta-feira pelos corredores humanitários em um dia difícil em que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) confirmou que não conseguiram acessar a cidade de Mariupol, onde ajudariam a escoltar um comboio com doze ônibus e veículos civis.

Especificamente, a vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereshchuk, citou mais de 1.400 civis que deixaram Berdyansk e Melitopol — 771 pessoas desta última cidade — em seu próprio transporte para Zaporizhzhia.

Un cráter provocado por un ataque ruso en las afueras de Kiev (Reuters)

01:47: As autoridades ucranianas alertaram que a Rússia poderia usar armas químicas no país, “como já fizeram na guerra síria”, e disseram que “devem estar preparadas”, por isso as instituições médicas estão recebendo treinamento para poder lidar com esse possível cenário.

“Apesar da proibição do uso de armas químicas por todas as instituições internacionais, eles as usaram na Síria (os russos). Temos uma consciência clara de que eles podem fazer isso em nosso país. Devemos estar preparados para isso”, disse o secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, Oleksei Danilov.

01:26: Vários ônibus com habitantes da cidade ucraniana de Mariupol, sitiados e bombardeados por tropas russas, chegaram na noite de sexta-feira a Zaporizhzhia, uma cidade ucraniana controlada pelo exército de Kiev, segundo jornalistas da agência AFP no local.

De acordo com o presidente Volodymyr Zelensky, um total de cerca de 3.700 pessoas foram resgatadas.

00:24: O Exército dos EUA cancelou um teste de seu míssil balístico intercontinental Minuteman III, que inicialmente pretendia apenas atrasar uma tentativa de diminuir as tensões nucleares com a Rússia durante a guerra ucraniana, conforme relatado sexta-feira pela Força Aérea à Reuters.

O Pentágono anunciou pela primeira vez o atraso do teste em 2 de março, depois que a Rússia disse que estava colocando suas forças nucleares em alerta máximo. Washington disse então que é importante que tanto os Estados Unidos quanto a Rússia “levem em consideração o risco de erros de cálculo e tomem medidas para reduzir esses riscos”.

Volodymyr Zelenskiy se reunió con Roberta Metsola (Reuters)

00:14: A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, reuniu-se esta sexta-feira com o presidente ucraniano Volodymir Zelensky, e proferiu um discurso no Parlamento ucraniano no qual reconheceu que a instituição europeia vai “ajudar” Kiev a aderir à União Europeia.

Metsola postou uma fotografia em suas redes sociais na qual ela aparece apertando a mão de Zelensky e adicionou um texto que diz: “Coragem, Força e Determinação. Com Zelensky em Kiev. Viva a Ucrânia.”

Notícias em desenvolvimento...

