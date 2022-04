Huancayo isolado: estradas bloqueadas e acesso restrito à cidade no sexto dia da greve

As últimas notícias da greve dos transportes em Huancayo. A capital da região de Junín acordou em meio à incerteza do que pode acontecer nas próximas horas após o intervenção das estradas que causaram seu isolamento parcial, para que ninguém possa sair ou entrar no território se estiver em um meio de transporte. Essa paralisação organizada adicionou outros grupos - como agricultores - que estão realizando manifestações para que o governo central venha até eles. e são capazes de fornecer soluções para os problemas que estão enfrentando.

No caso de Huancayo, o bloqueio das principais vias de acesso levou os passageiros presos nas pistas a tomar a decisão de carregar seus pertences para tentar escapar a pé e chegar a outro destino próximo, onde possam obter algum tipo de mobilidade que os levará ao seu destino final. Essa paralisação do transporte fez com que produtos alimentícios e matérias-primas fossem completamente perdidos à medida que vagavam por horas e, embora os policiais tenham isolado a área, não houve melhora.

Siguen las protestas en Huancayo y piden la presencia del presidente Pedro Castillo. Foto: Twitter

ÚLTIMAS NOTÍCIAS PORTADORES DE PARTO EM HUANCAYO

Os últimos relatórios detalham relatos de comerciantes que foram intimidados pelas transportadoras a fechar seus negócios indefinidamente para participar de suas manifestações. Esses eventos causaram confronto entre os participantes e membros da polícia.

No quinto dia da greve em Huancayo, câmeras registraram atos violentos, com supermercados e bancos sendo saqueados. Por medo de que algo aconteça com eles, os habitantes decidiram ficar em suas casas e não se colocar em risco. Como resultado desses atos, duas pessoas foram atropeladas no meio das guerras.

Também houve relatos de escassez de água e aumento do preço dos produtos na cesta básica da família. . Essa situação afeta não apenas uma grande parte dos setores que mantêm a economia do país ativa, mas também professores e alunos que em sua maioria não frequentam escolas, que abriram suas portas em março como parte do início do ano letivo de 2022.

O QUE AS AUTORIDADES ESTÃO FAZENDO?

Através das redes sociais da presidência do Conselho de Ministros (PCM), a população foi informada de que o governo organizou a viagem de três ministros de Estado a Huancayo para iniciar e fortalecer o diálogo com os manifestantes da cidade e, assim, pôr fim às paralisações.

Roberto Sánchez (Mincetur), Óscar Zea (Desenvolvimento Agrário) e Alejandro Salas (Cultura) são as autoridades que iniciarão o diálogo com o operadoras, que solicitaram essa comunicação desde o final de 2021.

Ministros de Estado viajan a Huancayo para fortalecer diálogo con manifestantes

FUNDO

Em outubro de 2021, o gerente do Sindicato Nacional dos Transportadores do Perú, Luis Marcos Bernal, informou que eles tiveram reuniões com as autoridades para chegar a um acordo que os ajudasse a resolver os problemas que têm afetado a condução adequada de suas atividades. Em comunicação com a Exitosa, ele explicou que existem três questões principais para as quais eles estão exigindo atenção:

- Preço do diesel, que aumentou seu valor de vendas em 64% desde o início da pandemia até os últimos meses de 2021.

- A transportadora está assumindo o aumento do custo do combustível no território nacional

- O retorno do seletivo ao consumo, que esse benefício se tornou um preconceito e o aumento do pedágio.

No diálogo, ele especificou que chegar a uma paralisação do transporte era uma probabilidade, mas não o desejado, uma vez que eles estavam comprometidos com os canais apropriados nos quais o governo intervém para o bem-estar desse setor.

A PARALISAÇÃO DAS OPERADORAS COMEÇA EM 4 DE ABRIL

“Não haverá transporte público, transporte turístico, táxis, carros coletivos, mototáxis e, em algumas regiões, transporte fluvial. Todos eles estão lutando, eles vão paralisar suas atividades. Sempre que possível, haverá marchas pacíficas com as quais nos mobilizaremos em todas as partes do Perú”, explicou o presidente da União das Guildas de Transporte Multimodal do Perú (UGTRANM), Geovani Diez.

