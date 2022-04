Huancayo ficaria sem beber água HOJE porque os manifestantes tomaram posição

Huancayo relata que neste sábado o serviço de água potável seria restrito em todo o cidade devido a represálias causadas pela paralisação das transportadoras . Foi assim que a empresa Sedam Huancayo alertou em um comunicado urgente.

Segundo a empresa, um grupo de protestantes tomou a “Bacia Hidrográfica 24″, localizada no anexo Chamicería, bloqueando a entrada de água bruta para o processo de purificação em duas estações de tratamento em Vilcacoto.

“Lamentamos informar que esta situação gerará escassez de água potável nos distritos de Huancayo, El Tambo e Chilca, a partir de amanhã, sábado, 2 de abril de 2022”, lê-se no comunicado.

“Nossa empresa insta as autoridades e manifestantes competentes a levar em conta que a água é um recurso valioso e necessário para garantir a saúde das pessoas, ainda mais neste contexto de pandemia latente”, continua.

Comunicado de EPS Sedam Huancayo S.A.

Esse é o mesmo sentimento do chefe da Ouvidoria de Junín, Teddy Panitz, que exortou os cidadãos a se absterem de praticar atos que prejudiquem todos os distritos e procurar resolver o conflito com base no diálogo que terão com as autoridades nas próximas horas.

Como ele explicou, a população está ansiosa para se reunir com os chefes do Ministério dos Transportes e do Ministério da Agricultura, Nicolás Bustamante e Oscar Zea, respectivamente, que são as pastas diretamente envolvidas em suas demandas.

“Já existem algumas manifestações do Estado, a presença de dois ministros, da Cultura e dos Negócios Estrangeiros no momento em Jaujá. Além disso, há a oferta amanhã de que mais funcionários do Executivo estarão chegando”, disse ele a Latina esta noite.

PALAVRA DO CASTELO

O presidente da república, Pedro Castillo, falou esta noite sobre os protestos em Huancayo que, no quinto dia da greve nacional, eles saíram do controle. Isso fez com que Huancaínos e membros da Polícia Nacional Peruana entrassem em confronto no centro da cidade, causando destruição e saques de casas e lojas.

Na sua breve mensagem, apelou aos sindicatos dos transportes para que dialogem e encontrem conjuntamente soluções para os problemas enfrentados por este sector dos trabalhadores. Ele também indicou que há demandas urgentes a serem abordadas, mas que “será difícil resolvê-las sem a vontade de diálogo e propósito de emenda”.

“Irmãos transportadores, prometo buscar soluções em conjunto para o benefício de todos”, postou o presidente nas redes sociais.

É impressionante que o presidente não tenha elaborado sua mensagem sobre a paralisação das transportadoras. Segundo o congressista peruano do Libre, Waldemar Cerrón, esta tarde, o chefe de Estado faria algumas declarações sobre o assunto. Acima de tudo, porque ele teve que dar explicações sobre uma frase que disse no dia anterior, na qual Castillo chama os manifestantes de “líderes pagos”. Isso gerou a indignação de vários portadores marcantes.

GOVERNO CRIA TABELA TÉCNICA

O Governo criou um grupo de trabalho temporário denominado “Mesa Técnica de Alto Nível para Contribuir para a Resolução do Problema do Transporte de Mercadorias no País”, que apresentará um relatório à Presidência do Conselho de Ministros (PCM).

Esta disposição foi estabelecida pela Resolução Ministerial 113-2022-PCM, publicada no boletim extraordinário de Normas Jurídicas do Diário Oficial El Peruano.

O objetivo desta mesa redonda técnica é analisar e propor soluções para o problema do transporte de mercadorias no país; é composta pelo chefe dos Transportes que a presidirá e composta pelos Ministros do Comércio, Economia, Justiça, Cultura, Energia e Interior.

Também terá as funções de elaborar um plano de trabalho que contenha uma definição de objetivos, um cronograma de atividades, a identificação de atores responsáveis e prazos para sua implementação; e identificar, analisar e propor soluções concretas a curto e longo prazo em relação ao problema do transporte de carga no país.

