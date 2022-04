“House of the Dragon”: tudo sobre a série que se passa três séculos antes de “Game of Thrones”

O universo de Game of Thrones refletirá a expansão da saga literária na tela pequena com A Casa do Dragão. A história funcionará como uma prequela, já que os eventos acontecem 300 anos antes do que foi visto na produção original da HBO que terminou exibido em 2019. A oitava e última temporada não deixou o público muito feliz no mundo, e esta próxima série promete reviver o interesse neste mundo fantástico criado por George R. R. Martin. Aqui contamos mais detalhes sobre tudo o que se sabe sobre esse título.

Sinopse e enredo do livro original

Principalmente, a premissa se concentra na Casa Targaryen três séculos antes de sua quase completa extinção. Encontraremos Viserys, que terá que se tornar o sucessor do Rei Jaehaerys ao Trono de Ferro, embora ele possa não estar pronto o suficiente para assumir tal responsabilidade. Além disso, outros personagens que também desempenharão um papel importante nesta trama são o Príncipe Daemon, a Princesa Rhaenyra e a Princesa Rhaenys; e outras famílias, como os Velaryons, os Hightowers, os Lannisters e os Strong.

O spin-off é uma adaptação do romance Fogo e Sangue (2018), que investiga as origens da Casa do Dragão desde o desembarque de Aegon até a regência de Aegon III em Westeros . Este livro conta como esses nobres e detentores de dragões sobreviveram à Maldição de Valyria e se estabeleceram na ilha de Pedra do Dragão.

De acordo com o enredo oficial, o primeiro volume publicado “nos conta, em detalhes, a história de uma família tão fascinante: começando com Aegon I Targaryen, criador do icônico Trono de Ferro, e seguido pelo resto das gerações de Targaryens que lutaram ferozmente para manter o poder, e o trono, até a chegada da guerra civil que quase acabou com eles.” Dessa forma, ele pretende responder o que aconteceu nos eventos da Dança dos Dragões e como era a vida antes, quando dragões cruzaram os céus.

Quem está no elenco e onde foi filmado?

O elenco principal de Casa do Dragão é Matt Smith como Daemon; Emma D'Arcy como Rhaenyra Targaryen; Paddy Considine como Viserys Targaryen; Eve Best como Rhaenys Targaryen ; Steve Toussaint Corlys Velaryon; Olivia Cooke como Alicent Hightower; Rhys Ifans como Otto Hightower; Fabien Frankel como Ser Criston Cole; e Sonoya Mizuno como Mysaria. Outros atores na produção incluem John Macmillan, Savannah Steyn, Wil Johnson, Jefferson Hall, Gavin Spokes, Ryan Corr, Matthew Needham, Graham McTavish, David Horovitch e Bill Paterson.

A temporada é escrita pelo próprio George R. R. Martin junto com Ryan Condal e Miguel Sapochnik, este último dirigiu vários episódios de Game of Tronos. O filme foi dirigido por Kilner, Geeta Patel, Greg Yaitanes e Sapochnik, e as filmagens ocorreram nos estúdios Leavesden, Watford (Reino Unido), bem como em Los Angeles, Irlanda e Espanha (especificamente nas cidades de Cáceres, Trujillo e Granada).

Data de lançamento na HBO Max

A HBO Max apresentará o primeiro episódio de House of the Dragon em 21 de agosto e continuará com a transmissão do resto da temporada semanalmente. Haverá dez capítulos no total que se concentrarão na história da Casa Targaryen três séculos antes de Daenerys começar sua jornada ao Trono como a Mãe dos Dragões. Ainda não se sabe se a ficção televisiva será renovada para uma segunda temporada, mas um anúncio como esse não seria surpreendente, porque seu antecessor teve oito parcelas que foram lançadas ano após ano sob a grande expectativa do público global.

