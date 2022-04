Gás LP continua caindo: altas por estado de 3 a 9 de abril

Como todos os sábados, a Comissão Reguladora de Energia (CRE) atualizou o tabulador de preços máximos que os distribuidores privados de Gás LP (petróleo liquefeito) terão de movimentar em todo o país a partir do primeiro minuto deste domingo, 3 de abril e até o próximo sábado, 9 de abril.

Há boas notícias para os mexicanos, porque pela terceira semana consecutiva o custo do combustível cairá ligeiramente depois que a invasão do exército russo à Ucrânia desencadeou o preço mundial no final de fevereiro.

Essas taxas variam dependendo do município de cada região e, segundo o Governo Federal, o objetivo do regulamento é controlar os preços e “evitar abusos corporativos” diante da inflação.

Vale lembrar que foi em julho de 2021 que o custo médio nacional atingiu seu nível mais alto do ano e causou essa “regulamentação”, registrando 25,90 pesos por quilograma.

Cidade do México: $23,98 por Kg/$12,95 por L (Bajó)

Estado do México: $24,55 por Kg/$13,26 por L (Rose)

Jalisco: $27,06 por Kg/$14,61 por L (baixo)

Novo León: $27,01 por Kg/$14,59 por L (Down)

Guanajuato: $26,63 por Kg/$14,38 por L (subiu)

Queretaro: $26,74 por Kg/$14,44 por L (baixo)

Puebla: $26,77 por Kg/$14,45 por L (para baixo)

Hidalgo: $26,74 por Kg/$14,44 por L (baixo)

Veracruz: $26,77 por Kg/$14,45 por L (baixo)

Durango: $27,82 por Kg/$15,02 por L (Down)

Tamanho: $26,91 por Kg/$14,53 por L (baixo)

Chihuahua: $27,36 por kg/$14,77 por L (baixo)

Chiapas: $25,96 por Kg/$14,02 por L (baixo)

Oaxaca: $26,25 por kg/$14,17 por L (baixo)

Quintana Roo: $25,96 por Kg/$14,02 por L (Down)

Para ver a guia completa e detalhada em cada município, clique aqui.

Se você achar que seu revendedor oferece o combustível a um preço mais alto, você pode fazer o relatório correspondente em denunciasgaslp@profeco.gob.mx

A determinação dos preços máximos leva em consideração os parâmetros de eficiência e custo de cada tipo de planta, rentabilidade da distribuição, custo dos impostos, eficiência tecnológica e características de cada região, entre outros critérios.

Por sua vez, os preços da Gas Bienestar, a marca de Petroleos Mexicanos (Pemex) que recentemente chegou ao gabinete do prefeito Álvaro Obregón, em CDMX, vende a 400 pesos para o cilindro de 20 quilos e 600 para o cilindro de 30 quilos. De acordo com o CRE, o preço máximo não deve exceder 447,60 pesos e 671,40 pesos, respectivamente.

Além de Álvaro Obregón, as operações da Gas Bienestar concentraram-se até agora na capital do país: os prefeitos Iztapalapa, Azcapotzalco, Tlahuac, Iztacalco e Miguel Hidalgo.

Mas o plano da subsidiária visa cobrir todos os prefeitos da Cidade do México até o final do primeiro trimestre de 2022 e cobrir alguns estados do centro e sudeste do país pelo resto do ano, embora por enquanto o maior compromisso seja Veracruz e Tabasco.

Deputados e vizinhos realizaram um fechamento simbólico no armazém do tanque Gas Bienestar, da antiga refinaria 18 de marzo, localizada na prefeitura de Azcapotzalco, no CDMX.

“O cheiro de gás tem sido constante, permanente, há meses”, disse a deputada Gabriela Salido.

Por sua vez, Rosario Díaz, vizinha da Colonia San Diego Ocoyoacac, comentou que o cheiro dos tanques é mais perceptível à noite. “Eu me levanto para verificar meu fogão, assim como outros vizinhos e o medo é adormecer e não acordar”, disse ela.

O fechamento foi realizado sem afetar as atividades da antiga refinaria, vigiada pela Guarda Nacional.





