Frente de Defesa Agrícola de Junín: “A reunião com os ministros não começará, se o presidente não se retificar”

O presidente da Frente de Defesa Agrícola de Junín, Ángel Misayauri, disse que eles têm toda a vontade de dialogar com o governo, mas ressaltou que esperam que o presidente Pedro Castillo se retifice primeiro e peça desculpas por dizer que a mobilização foi liderada por “líderes” que “foram pagos”.

“A reunião deste sábado com os ministros não começará, a menos que o presidente Castillo primeiro se rectifique. Já comunicamos isso aos representantes do governo”, disse ao jornal La República.

“Que seja corrigido, por causa dessa menção que ele fez que as estradas estão bloqueadas por líderes que são pagos. Não somos líderes, é um termo criminal. Somos líderes que, inclusive, já tinham tido uma mesa de trabalho com esse governo”, acrescentou.

O líder explicou que após uma paralisação em Jauja em novembro de 2021, os agricultores montaram uma mesa de trabalho com o Ministério da Agricultura, mas tudo mudou quando Óscar Zea (Perú Livre) assumiu o portfólio. Zea identificou uma parcela da responsabilidade política para esta greve regional em Junín, que agora tem seis dias neste dia 2 de abril.

Misayaur também lembrou que há um mês houve uma greve agrária em Tarma e não houve resposta do governo.

AVANÇOS NO DIÁLOGO

Ele destacou que já há progresso no diálogo com representantes do governo e haveria até um rascunho de registro feito, que foi possível assinar neste sábado para restabelecer a mesa de trabalho com o Ministério do Trabalho (MTPE).

Além disso, reconheceu que o diálogo estava disponível a partir do Ministério do Interior (Mininter) e do Ministério Adjunto dos Transportes. Ele também especificou que o único congressista que está em coordenação com eles é Ilich López, do Banco de Ação Popular.

QUAIS SÃO SUAS DEMANDAS?

Os manifestantes têm quatro demandas pelas quais realizam essa greve regional agrícola e de transporte em Junín, como Ángel Misayauri especificou.

1. Redução no preço dos fertilizantes.

2. Redução no preço do combustível.

3. Defina um preço de referência para o leite.

4. A reengenharia do Banco Agrário.

Misayauri destacou que esses quatro pontos seriam objeto de diálogo neste sábado, 2 de março, com os ministros chegando a Huancayo. Após essas conversas, um acordo poderia ser alcançado e permitido 15 a 30 dias para o governo emitir os regulamentos necessários para atender às suas demandas.

De acordo com o líder, essa pode ser a maneira de parar o desemprego. Mas primeiro eles esperam que o presidente Castillo peça desculpas publicamente aos cidadãos que cumprem a paralisia.

SAQUEANDO E DESTRUINDO CAIXAS ELETRÔNICOS EM HUANCAYO

Huancayo, no departamento de Junín, foi palco de saques de várias lojas e do destruição de caixas eletrônicos e instalações públicas no quinto dia do protesto, sexta-feira, 1º de abril.

Centenas de pessoas saíram para se juntar ao protesto dos transportadores em Huancayo e se reuniram fora do município provincial, onde começaram a atirar pedras e quebraram janelas neste edifício. A Polícia Nacional foi temporariamente invadida e mantida sob a guarda do município e do governo regional de Junín.

Enquanto isso acontecia, dezenas de pessoas entraram nos supermercados e os saquearam, sem que ninguém conseguisse detê-los. Da mesma forma, os danos foram relatados em escritórios bancários e caixas eletrônicos na Calle Real, uma das principais ruas da cidade de Huancayo.

O chefe da região policial de Junín, Colin Sin Galván, disse ao Canal N que, no momento, há dez detidos por danos à propriedade pública e privada.

CONTINUE LENDO