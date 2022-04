Eles venceram Dibu Martínez no México por comemorar o sorteio: “Os jogos não são vencidos conversando”

Nesta sexta-feira, foi realizado o sorteio da Copa do Mundo Qatar 2022, onde a Seleção Mexicana caiu no Grupo C junto com as equipes da Argentina, Polônia e Arábia Saudita, então diferentes reações começaram a inundar as redes sociais.

Um dos mais surpreendentes foi o de Emiliano Martínez, o goleiro titular do Albiceleste, que foi gravado por um membro da família enquanto comemorava o momento em que o nome do México apareceu no sorteio, por ser um dos rivais mais esperados pela equipe sul-americana daqueles disponível no Bombo 2.

“Fácil, fácil” foi ouvido gritando de um dos presentes em casa enquanto o goleiro do Aston Villa saltava com o celular na mão, em uma celebração que chegou a ser apoiada pelo filho, que acompanhou os gestos de alegria do pai.

Essa reação não foi bem recebida por vários jornalistas no México, que entenderam a celebração, mas atacaram El Dibu, especialmente por causa da notória celebração.

Enquanto toda a polêmica girava em torno do assunto, David Faitelson foi à sua conta no Twitter para dar uma dica dura contra o goleiro de 29 anos e, em geral, contra todos aqueles que comemoraram a aparição do México, ou de qualquer outra equipe, em seu grupo.

Outros jornalistas apontaram diretamente para Emiliano Martínez e o compararam a outros futebolistas que também menosprezaram a seleção mexicana, com a memória recente da Croácia e Luka Modric na Copa do Mundo de 2014 no Brasil.

É o caso de Martín del Palacio, que trabalhou por vários meses na FIFA e agora é um dos usuários mais populares do Twitter no México.

Mais tarde, Dibu Martínez estava em uma transmissão do Twitch na qual comentou parte do ocorrido, argumentando que estava muito animado por ser sua primeira Copa do Mundo.

“Eu vivi com ansiedade, é minha primeira Copa do Mundo. É um grupo fodido e fofo, mas começamos bem com a Arábia Saudita. Não me lembro de ter visto a Arábia, então talvez eu olhe para alguns agora para ver como eles se movem. Outro dia eu vi a Polônia e quanto ao México, talvez possamos jogar alguns amistosos com eles antes”, disse o nativo de Mar del Plata.

Finalmente, o Grupo C era formado pelo México, Polônia, Arábia Saudita e Argentina. A equipe liderada por Gerardo Tata Martino fará sua estreia durante o segundo dia de atividades, quando enfrentará a seleção polonesa. Agenda do México no Catar 2022

O calendário para o México no Catar 2022:

- México x Polônia: Estádio ou Estádio Ras Abud Aboud 974 - terça-feira, 22 de novembro de 2022 - 10:00 horas, horário do México Central (19:00 horas no Qatar).

- Argentina vs México: Estadio de Lusail - sábado, 26 de novembro de 2022 - 13:00 horas, horário do México Central (22:00 horas no Qatar).

- Arábia Saudita vs México: Estádio ou Estádio Ras Abu Aboud 974 - quarta-feira, 30 de novembro de 2022 - 13:00 horas, horário do México Central (22:00 horas no Qatar).

