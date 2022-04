“Ele não faz ideia”: Faitelson defendeu Chicharito de Cuauhtémoc Blanco

Javier Hernández, atacante do LA Galaxy, foi o motivo de mais um capítulo da rivalidade entre David Faitelson e Cuauhtémoc Blanco. Por ocasião do sorteio da Copa do Mundo de 2022 do Qatar, o debate sobre a ausência de Chicharito nas ligações de Gerardo Martino entrou em vigor novamente. Nesse sentido, o ex-jogador do Aguilas del América foi decisivo para garantir que não consideraria Tapatio para a disputa da Copa do Mundo, situação que deixou David Faitelson desconfortável.

O jornalista esportivo aproveitou sua conta no Twitter @Faitelson_ESPN para condenar a posição do atual governador de Morelos. Além de negar seu argumento, ele considerou que não tem conhecimento suficiente sobre o papel decisivo que Chicharito Hernández poderia desempenhar diante da falta de força na ofensiva tricolor.

La última vez que Chicharito vistió la camiseta del Tricolor fue en 2019 (Foto: Daniel Becerril/REUTERS)

E é que durante uma entrevista para o programa Futbol Picante, Cuauhtémoc Blanco foi questionado sobre vários assuntos relacionados à Seleção Mexicana. Quando os palestrantes retomaram o nome de Javier Hernández, o ex-jogador de futebol disse conhecer a situação que manteve o atacante do Galaxy longe dos jogos da seleção mexicana, embora também tenha garantido que não está mais em nível suficiente.

“Eu pessoalmente não usaria, se eu fosse treinador, não usaria. Porque eu não quero. Eu me dou bem com ele, mas não me dou. O MLS cresce muito, mas ele não está mais no nível. Para mim não dá mais”, disse em resposta à pergunta feita por Sergio Dipp.

Mês após mês, seguidores e especialistas que pediram o retorno da academia Chivas do Guadalajara Sports Club ao Tata Martino ligam. No entanto, sua ausência prevaleceu. Além disso, embora seu desempenho na atual temporada da MLS tenha sido favorável, o presidente da Federação Mexicana de Futebol (FMF) negou que seu nome possa ser novamente incluído na lista final da Copa do Mundo Qatar 2022.

La ofensiva del combinado nacional no logró ser lo suficientemente contundente durante el Octagonal Final de la Concacaf (Foto: Henry Romero/REUTERS)

“Não o convocamos. Temos sido respeitosos com as decisões de Gerardo Martino. Há razões e eu não veria isso nas chamadas a partir de agora”, disse Yon de Luisa depois de ter assistido ao sorteio da fase de grupos da Justa da Copa do Mundo.

As declarações do presidente da FMF confirmarão a ausência do artilheiro na história da seleção nacional há pelo menos dois anos e três meses. Deve-se lembrar que a última vez que Chicharito jogou uma partida com a Seleção Nacional foi em setembro de 2019, durante um amistoso contra a equipe dos Estados Unidos.

El tridente de Raúl Jiménez, Hirving “Chucky” Lozano y Jesús “Tecatito” Corona no ha podido anotar un solo gol en la era de Gerardo Martino (Foto: Twitter/ @miseleccionmxEN)

Embora ele não tenha as estatísticas que ostentou durante seus melhores anos na Europa, Javier Hernández se destacou na temporada 2022 da MLS com o Galaxy. Ao longo de quatro partidas disputadas, ele esteve presente em algumas ocasiões com pontuações. Além disso, com 52 gols vestindo a camisa do México, ele venceu outros atacantes históricos como Jared Borgetti, Cuauhtémoc Blanco e Luis Hernandez.

Apesar das estatísticas a seu favor e do presente regular que ele experimentou, Chicharito não tem a aprovação de Gerardo Martino para fazer parte da equipe absoluta. Dessa forma, o argentino apostará em personalidades como Raúl Jiménez, Henry Martin, Rogelio Funes Mori e até Santiago Giménez como seus principais eixos de ataque, embora nenhum deles tenha se consolidado como referência.

