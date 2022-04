“Ele me disse: eles mereciam. Eu respondi: “Não, eles são nossas vidas inteiras”: a crise dos 100.000 desaparecidos no México

O México é um dos poucos países em que as pessoas aprendem a ler a terra para encontrar suas famílias, porque em um país que está perto de 100.000 pessoas desaparecidas e não registradas oficialmente localizadas, a necessidade de pesquisar “mesmo sob as pedras” deixa de ser usada figurativamente.

A figura protege entre números os nomes de mães, pais, irmãos, filhas e filhos que deixaram uma cadeira vazia. Da ausência, vários grupos apareceram. É o caso do Buscando Mães de Sonora, onde há mais de 6.000 pessoas desaparecidas apenas em sua entidade, de acordo com a Comissão Nacional de Busca.





PESSOAS DESAPARECIDAS E NÃO LOCALIZADAS POR ANO PERÍODO DE 31/03/2006 A 31/03/2022

- Deite no chão! Deite-se no chão! , ouviu Cecy, que se recusou a obedecer a ordem.

Era por volta das 11:30 da manhã em Puerto Peñasco, Sonora, quando o Sonora Seeker Mothers Group, junto com um coletivo dos EUA, foram interceptados por homens armados, que os apontaram de suas vans.

Cecy Flores, mãe de dois filhos desaparecidos e presidente do coletivo Mothers Seekers of Sonora, narra que isso aconteceu em 2 de novembro de 2020. Ela e seu grupo haviam agendado uma brigada de busca com um coletivo dos Estados Unidos, o objetivo: ensiná-los a procurar corpos no subsolo. Porque eles não sabiam como, eles apenas procuraram a superfície.

É por isso que começaram o trabalho a partir de 1º de novembro, mas naquele dia, após o trabalho de campo, não encontraram nada, então Cecy decidiu levá-los para outro lugar que já haviam localizado: Puerto Peñasco, local onde foram encontrados 54 corpos em três dias.

Para participar da conferência, Cecy solicitou o apoio dos elementos de proteção ao Ministério Público de Sonora, que por sua vez pediu seu nome e o de seus colegas. Uma vez no local, chegou um elemento de segurança, que tinha o objetivo de proteger a área enquanto a busca era realizada.

Poucos minutos depois, esse mesmo oficial se aposentou, o motivo, como ele disse: um colega estava com um pneu furado, ele voltaria depois que consertasse. Após a partida, eles continuaram suas atividades, indo para o décimo poço quando um grupo de homens apareceu em duas vans, carregando armas longas na mão e mirando neles.

Assim, a mãe de duas crianças desaparecidas começou a ser questionada pelo homem que a ameaçou.

“Ele começou a me questionar, como fazem as autoridades: 'Por que você está procurando por eles, quem te paga, quem te envia, quem te traz, por que você veio? '” Eles perguntaram a ele por que ele “tirou a escória da sociedade”.

“Aqueles que estão aqui mereceram, ele me disse, então eu respondi a ele que nenhum dos que estavam lá merecia isso, ninguém, não importa o quão ruim seja, nem você, o que você faz para matar e enterrar pessoas que você merece, porque eles não são Deus para decidir isso.”

Cecy disse a ele que estava procurando dois de seus filhos, um inocente e um culpado, “mas eu procuro os dois porque os amo”, mesmo com isso, o homem ficava questionando por que eles tiraram aqueles que foram enterrados.

Foi em 30 de outubro de 2015 que seu primeiro filho desapareceu, em Los Mochis, Sinaloa. Foi assim que sua jornada começou, sete anos se passaram e Cecy não tem nenhum vestígio de seu filho, nenhuma indicação, (no próximo dia 1º de abril iniciará uma brigada de três dias destinada a procurá-lo).

No entanto, não foi até o desaparecimento de Marco Antonio, em 4 de maio de 2019, no Valle de Equino, Sonora, que a mãe começou com o Colectivo. Foi nesse dia que os assassinos levaram Marco Antonio e seu filho mais novo, Jesús Adrián.

Naquele momento, Cecy saiu para procurá-los na montanha, como pôde, esperando que os assassinos que os haviam levado fossem mortos, porque era isso que ele queria: morrer. Depois de dias de busca, ele recebeu uma ligação em 9 de maio. Ele foi uma pessoa que lhe garantiu que ele lhe daria o presente de dia das mães.

Ela foi convocada em uma montanha depois de conversar com seus filhos; naquele momento ela não sabia no que acreditar, ela pensou que era extorsão.

“Pensei nisso porque com (o desaparecimento de) Alejandro eles tiraram tudo o que eu não tinha.” Às 12 horas da noite, eles ligaram para ele. “Sou convocado em uma montanha onde acho que só uma mãe louca de dor e morta enquanto viva poderia ter ido, e quando chego lá encontrei meu filho mais novo, ele estava vivo, foi espancado gravemente, muito ferido, mas meu filho estava vivo”.

Ele o abraçou, o levou para casa, todo o caminho que ele perguntou sobre seu irmão. “Ele disse: 'Mãe, acho que meu irmão nunca mais vai voltar, eles me disseram para não procurá-lo porque nunca o encontraríamos. '”

É por isso que em 2 de novembro de 2020, na frente dos homens armados, no meio de um lugar cheio de sepulturas clandestinas, ele disse a quem ele estava mirando: “Se você me matar, basta matar meu corpo, porque minha alma está morta há muito tempo”. Desde aquele dia em que levaram seus filhos, ela também perdeu sua família, seu casamento, até mesmo sua própria casa, porque ela não era mais a mesma.





PESSOAS DESAPARECIDAS, NÃO LOCALIZADAS E LOCALIZADAS POR ESTADO

Em 2 de novembro de 2020, quem a ameaçou disse a ela para ir procurar outro lugar, porque “o que ela estava tirando estava deixando as pessoas chateadas”.

“Como vou aquecer o chão mijito, sim, tudo o que eu trago são pás e picos, eu disse a ele” depois do que pareceu horas, Cecy disse que ele conseguiu sensibilizar o cara que estava indo para ela. “Ela me disse para sair, e não volte, não quero mais vê-la por aqui.”

“Então eu percebi a partir daí que isso foi um ataque do governo, não do cartel, porque o que o cartel se importa com o que fazemos, se eles já os mataram, o que eles se importam com o que fazemos.”

A presidente do coletivo narrou que, após o ocorrido, apresentou queixa diretamente ao Ministério Público contra a pessoa que havia se aposentado por sua colega ter batido com um pneu. “Porque foram eles que me pediram minhas informações, e as pessoas armadas vieram me perguntar, como sabiam que eu estava indo para lá? as únicas pessoas que tinham as informações eram as da acusação”.

Atualmente, Cecy vive deslocada de Sonora e tem um botão de pânico. Como muitas outras mães e parentes, ela denunciou a falta de recursos, a “apatia das autoridades e sua burocracia”.

Ela tem informações sobre quem poderia ser o responsável pelas ameaças que recebeu desde que iniciou as buscas, mesmo com isso, acusa que a acusação não respondeu à denúncia, mas continuará procurando seus filhos.

“Acho que mereço dar ao meu filho um último beijo, um último eu te amo, acho que mereço dar-lhe o seu último adeus”, esta história faz parte de um dos parentes das 98.508 pessoas desaparecidas e não localizadas.

