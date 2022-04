El Xocas: Quem é “CathyVipi” na vida do streamer espanhol?

Últimas notícias no Twitch. Em março, um curioso evento foi gravado na famosa plataforma que reúne especialistas em videogames e outros tipos de tópicos de interação. Ninguém imaginou que uma transmissão ao vivo causaria uma série de críticas ao El Xocas, um dos streamers espanhóis com um grande número de seguidores. Se você já esteve nas redes sociais, pode ter encontrado inúmeros memes relacionados a ele e ao que aconteceu em seu canal. Para que você entenda melhor, vamos explicar o contexto do que aconteceu.

QUEM É O XOCAS?

Seu nome de nascimento é Joaquín Dominguez e ele ganhou fama na internet como o maior streamer de World of Warcraft na Espanha. Seu conhecimento no jogo fez com que ele acumulasse um grande número de seguidores em plataformas digitais, tomando-o como referência principal. Antes de chegar ao mundo da Internet, El Xocas viveu o sonho de muitos amantes do futebol ao fazer parte da equipe editorial do Real Madrid. Para se dedicar em tempo integral ao seu papel de criador de conteúdo, ele se despediu do clube espanhol para começar uma nova aventura.

As colaborações com outros streamers espanhóis não demoraram a chegar, por isso ganhou maior visibilidade e alcance nessa comunidade. Para 2021, em meio à pandemia, ele recebeu importante reconhecimento como vencedor do prêmio ESLAND, recebendo o título de “Revelation Streamer of the Year”, embora os fãs tenham indicado que ElMariana deveria ter sido o vencedor absoluto por seu crescimento nas plataformas. Além disso, em janeiro de 2022, o espanhol quebrou um número recorde de espectadores ao reunir 1,2 milhão de pessoas para acompanhar o minuto a minuto de sua participação nos Jogos SquidCraft.

¿Quién es El Xokas y qué hizo para ganarse el ‘odio’ en Internet?

QUEM É CATHYVIPI NO TWITTER?

Durante uma transmissão ao vivo no Twitch, El Xocas estava mostrando algumas guias em seu computador, sem imaginar que por descuido ele revelaria que estava executando uma conta falsa no Twitter. Rapidamente, seus seguidores que estavam conectados na época fizeram capturas e as compartilharam nas redes sociais. Quando exposto, o espanhol só podia aceitar que o usuário “CathyVipi” pertencia a ele e foi ele quem usou esse nome para se defender das críticas.

Alguns usuários se deram ao trabalho de revisar todos os tweets desse usuário antes que ele excluísse a conta e descobriram que ele havia direcionado mensagens agressivas para outros streamers com os quais já havia sido visto compartilhando.

El Xocas se ha convertido en uno de los streamers españoles más famosos en la historia de Twitch y YouTube.

REAÇÕES DOS STREAMERS NO TWITCH

Embora a princípio eles não quisessem falar sobre o que aconteceu, seus seguidores que se conectaram às transmissões comentaram sobre eles para pedir sua opinião sobre o que El Xocas fez no Twitter. No caso do experiente streamer El Rubius, ele disse que o que aconteceu só reflete que seu colega não está bem mental saúde, mas isso não deve ser uma desculpa para ignorar o que aconteceu. No caso de IlloJuan, ele assumiu uma postura crítica e ao mesmo tempo cômica ao compartilhar memes enviados a ele por seus assinantes.

Um evento separado experimentou Juan Guarnizo, o streamer mais seguido na América Latina, que revelou que o espanhol entrou em contato com ele para se desculpar e tentar explicar o que ele fez. Essa comunicação surgiu porque as mensagens da conta falsa que atacava o Arigameplays eram compartilhadas nas redes sociais. Embora 'Juaniquilador' tenha expressado que conteúdo falso poderia ser vazado, isso lhe deixou uma dúvida.

RETORNE AO VIVO

Depois de confessar que estava atacando seus detratores por meio de uma conta falsa no Twitter, Joaquín Domínguez voltou ao Twitch criticando o que fez e tentou dar seus motivos pelos quais agiu dessa forma.

CONTINUE LENDO