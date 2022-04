Coronavírus no México em 1:2.538 infecções de abril e 111 mortes no último dia

CIUDAD DE MÉXICO, 11ABRIL2020.- Con una ciudad semidesértica con negocios cerrados y lugares públicos como: museos, plazas, teatros y parques en cuarentena hasta nuevo aviso, así se vivió el Sábado de Gloria en la capital del país. La contingencia por Covid-19 se mantiene en fase dos en territorio nacional, sin embargo se estima que en dos semanas podría entrar en fase tres de no seguirse las medidas aislamientos social. Al cierre, México registra 3844 casos confirmados y 233 defunciones. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Como todos os dias desde o início da pandemia de COVID-19, o Ministério da Saúde (SSA) apresentou seu relatório técnico sobre o andamento da contingência de saúde no México, no qual revelou que até esta sexta-feira, Em 1º de abril, há um registro de 5 milhões 662.073 infecções totais e 323.127 mortes.

Esses números projetam que nas últimas 24 horas, 2.538 infecções e 111 mortes foram adicionadas às estatísticas nacionais, com registros fechados até as 9h desta sexta-feira.

Por outro lado, um total de 683.609 casos suspeitos e 9.236.820 casos negativos foram registrados desde o início da pandemia; enquanto atualmente existem 9.625 pessoas com infecções ativas por COVID-19 em todo o território nacional.

Este número é capturado de acordo com os cidadãos que começaram com sintomas da doença nos últimos 14 dias, então eles são levados em consideração de 19 de março a 1º de abril.

Coronavirus en México al 1 de abril: 2 mil 538 contagios y 111 muertes en el último día (Foto: SSa)

Nos estados com a maior taxa de casos positivos no momento, Aguascalientes, comanda a lista com uma estimativa de 33 por 100.000 habitantes. É seguido por Baja California Sur e Cidade do México, que excedem 29 e 26 infecções por 100.000 habitantes, respectivamente. Números baixos em comparação com os pontos mais altos da pandemia até agora em 2022.

Com esses números em mente, a taxa nacional de infecções ativas é de apenas 7,40 pessoas por 100.000 habitantes, de acordo com informações visíveis no portal do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE).

Em relação às pessoas que superaram a doença, 4.959.965 recuperações foram projetadas desde o início da contingência de saúde, bem como outras 14.128 mortes que não foram confirmadas devido à COVID-19, sendo classificadas como suspeitas e estão em processo de epidemiologia julgamento clínico.

De acordo com o gráfico apresentado pelo Ministério da Saúde sobre casos positivos e negativos na última semana, no final de março o México está no ponto mais baixo da pandemia em relação às infecções confirmadas, com 7.262 casos na semana 11 de 2022.

Coronavirus en México al 1 de abril: Casos positivos, sospechosos y negativos a nivel nacional (Foto: SISNAVE)

A última vez que um número tão baixo de casos confirmados foi registrado em uma semana foi no dia 15 de 2020, quando apenas 5.013 infecções foram registradas em uma semana. Da mesma forma, as mortes confirmadas são registradas, já que na semana 11 de 2022 foram registradas 249 mortes, o menor número desde a semana 14 de 2020.

Da mesma forma, o Ministério da Saúde informou que, pelo segundo período consecutivo, os 32 estados estarão novamente na cor verde do Semáforo de Risco Epidêmico COVID-19, dias que variam de segunda-feira 4 a domingo, 17 de abril.

Em relação à ocupação hospitalar, abril começou com uma redução de 97% em relação ao ponto mais alto da segunda onda epidêmica em janeiro de 2021. As camas gerais têm uma taxa de ocupação de 6%, enquanto as assistidas com ventiladores atingiram 4% nas últimas 24 horas.

Finalmente, em 31 de março, foi relatado que a Estratégia Nacional de Vacinação implementou 295.748 vacinas contra COVID-19.

