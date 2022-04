Copa do Mundo Qatar 2022: conheça os estádios onde o Perú jogaria se superasse a repescagem

A seleção peruana ainda precisa passar pela repescagem para garantir seu lugar na Copa do Mundo de 2022 do Catar, mas com o sorteio nesta sexta-feira, 01 de abril ele conseguiu saber com quem poderia jogar, quando os enfrentaria e onde . Perú, Emirados Árabes Unidos e Austrália podem cair no grupo para enfrentar França, Dinamarca e Tunísia.

O Grupo D, onde estaria localizado o 'branco-vermelho', tem a chance de jogar em quatro estádios, três com capacidade para 40.000 pessoas e outro para 80.000 pessoas, sendo este último responsável por sediar a grande final do torneio do campeonato mundial. Estes são os quatro estádios onde as partidas do possível grupo do 'bicolor' acontecerão:

Estádio Lusail

Com capacidade para 80.000 pessoas, este estádio está localizado na cidade de Lusail. Esse cenário será o da partida final que definirá o campeão mundial e outros nove compromissos. A estrutura foi projetada para suportar o ar condicionado. Após a Copa do Mundo, essa construção irá para lojas, cafés, instalações esportivas, escolas e clínicas, entre outros estabelecimentos.

Este escenario albergará la gran final del mundial Qatar 2022. Foto: FIFA.

Stadium 974 (anteriormente conhecido como Ras Abu Aboud)

Localizado na cidade de Doha, este local foi construído especialmente para a Copa do Mundo de 2022 do Catar. Algo distinto e único é que sua estrutura é feita de contêineres de transporte reciclados. Além disso, é o primeiro estádio destacável. Tem capacidade para 40 mil pessoas e será palco de seis partidas da fase de grupos e uma das oitavas de final.

Su estructura está elaborada por contenedores de carga reciclados. Foto: El Financiero.

Estadio Education City

Este local esportivo também está localizado em Al-Rayyan, em Doha, capital do país anfitrião deste grande evento. Como o nome especifica, um grande número de instituições educacionais está localizado ao redor dele. Tem capacidade para 40 mil pessoas. Foi inaugurado em 2020. Esta etapa sediará seis partidas do grupo, uma nas oitavas-de-final e outra nas quartas de final.

Este estadio tiene capacidad para 40 mil personas.

Estádio Al Jonoub

O último estádio onde a seleção peruana provavelmente jogará está localizado em Al-Wakrah. Também tem capacidade para 40.000 espectadores, sendo inaugurado em maio de 2019. Sua estrutura atraente pode ser diferenciada, pois é baseada nos barcos usados para a pesca de pérolas. Esta etapa sediará seis partidas da fase de grupos e uma rodada de 16 partidas.

Estadio con capacidad para 40 mil personas albergará partidos de fase de grupos, octavos y cuartos.

DATAS DO GRUPO D:

Terça-feira, 22 de novembro Perú, Austrália ou Emirados Árabes Unidos vs França

Sábado, 26 de novembro Perú, Austrália ou Emirados Árabes Unidos vs Tunísia

Quarta-feira, 30 de novembro Perú, Austrália ou Emirados Árabes Unidos vs Dinamarca

FOI ASSIM QUE OS GRUPOS DA COPA DO MUNDO QATAR 2022 FORAM FORMADOS:

GRUPO A

- Catar

- Equador

- Senegal

- Holanda

GRUPO B

- Inglaterra

- Irã

- Estados Unidos

- Escócia, País de Gales ou Ucrânia

GRUPO C

- Argentina

- Arábia Saudita

- México

- Polônia

GRUPO D

- França

- Perú, Australia o Emiratos Árabes Unidos

- Dinamarca

- Tunísia

GRUPO E

- Espanha

- Costa Rica ou Nova Zelândia

- Alemanha

- Japão

GRUPO F

- Bélgica

- Canadá

- Marruecos

- Croácia

GRUPO G

- Brasil

-Sérvia

- Suíça

- Camarões

GRUPO H

- Portugal

- Gana

- Uruguai

- República da Coreia

