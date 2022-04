Concerto de Kimberly Loaiza e Juan de Dios Pantoja deixou de fora mais de 600 fãs por mais de vendas de ingressos

Nesta sexta-feira, 1º de abril, centenas de fãs de Kimberly Loaiza e Juan de Dios Pantoja ficaram de fora do show que o casal ofereceu em Querétaro. A Proteção Civil anunciou em 2 de abril que mais de 600 pessoas não conseguiram entrar no local e os influenciadores terão que oferecer um novo show para eles.

Sem dar uma explicação concreta sobre o que aconteceu, na noite de sexta-feira, 1º de abril, 624 fãs de Kimberly e Juan de Dios ficaram de fora do Auditório Josefa Ortiz, onde os criadores do conteúdo se apresentaram.

Foi até a tarde deste sábado que a Coordenação de Proteção Civil Querétaro divulgou um comunicado no qual explicou que o show Kim Loaiza & JD Pantoja 13.13 em sua turnê 2022 estava sobrevendido, razão pela qual os organizadores terão que assumir a responsabilidade por pessoas que não puderam aproveitar o show.

E é que na sexta-feira à noite, quando começou a entrada para o concerto dos intérpretes do Incondicional, nem todos puderam entrar no Auditório. Centenas de pessoas se manifestaram fora do complexo, argumentando que tinham seu ingresso, mas tiveram seu acesso negado sem explicação.

En su momento, cientos de fanáticos y padres se mostraron molestos y desilusionados de la organización (Foto: captura de pantalla/Twitter)

De acordo com os responsáveis pelo Auditório no momento fora do local, houve uma superlotação, então a Proteção Civil determinou que alguns participantes não entrariam no concerto e não tinham uma solução segura, pois teria acontecido imprevisto.

Foi visto como uma possibilidade de fazer uma nova apresentação neste dia 2 de abril, mas muitas das pessoas que ficaram do lado de fora discordaram, assim como não se sabia se os artistas teriam espaço em sua agenda para dar outro show.

É por isso que a Proteção Civil divulgou o comunicado em que confirmaram que teriam definido não permitir que mais pessoas entrem no Auditório, isso quando perceberam que havia mais pessoas do que o local era capaz de manter dentro com os respectivos protocolos para manter todos seguros.





Da mesma forma, apesar das diferentes demandas daqueles que não puderam entrar no show, a Proteção Civil informou que os organizadores realizarão um novo show em Querétaro “para cumprir suas obrigações”, diz a carta.

Los cantantes tiene previsto otro show este domingo en Monterrey (Foto: Boletia)

Até agora, Boletia (a empresa que vendeu os ingressos para o show), nem Kimberly Loaiza nem Juan de Dios Pantoja deram qualquer declaração sobre o ocorrido, nem foi determinado quando o show acontecerá para os fãs que não puderam entrar.

Os fãs do casal comemoraram que os cantores fizeram tanto sucesso que até terão que dar outro evento para aqueles que não puderam participar. “A humildade e grandeza de Juan e Kim ao realizar um segundo concerto em Querétaro para seu povo vale a pena admirar”, diz um tweet publicado por um fã de Loaiza e Pantoja.

No entanto, também houve internautas que expressaram sua raiva. “A organização no show de Queretaro ontem é fatal, como é triste que eles tratem as pessoas que os seguem assim, as crianças estavam chorando desiludidas, os pais ficaram com raiva, deixaram muita gente do lado de fora”, compartilhou outro usuário.

CONTINUE LENDO: