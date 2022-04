Como será a primeira viagem internacional de Gabriel Boric e como será sua programação em Buenos Aires

Gabriel Boric iniciará sua primeira viagem internacional à Argentina neste domingo, destino inaugural que era uma tradição entre os presidentes chilenos a Sebastián Piñera.

Boric chegará a Buenos Aires com um grande grupo de ministros, parlamentares, ministros da Suprema Corte e empresários.

Na segunda-feira, ele será recebido na Casa Rosada por Alberto Fernández, enquanto uma reunião interministerial está sendo realizada entre funcionários de ambos os países. À noite, um jantar de gala está planejado no CCK, onde artistas como Víctor Heredia, Chango Spasciuk e Inti Illimani se apresentarão.

Boric também tem uma visita ao Congresso Nacional na agenda, onde será recebido tanto pela vice-presidente Cristina Kirchner quanto pelo presidente da Câmara dos Deputados, Sergio Massa.

A chanceler Antonia Urrejola, Álvaro Elizalde, presidente do Senado, e Raúl Soto, presidente da Câmara dos Deputados, viajarão com o presidente.

Parlamentares da oposição como Paulina Núñez da Renovação Nacional, Eric Aedo da Democracia Cristã e o líder da União Democrática Independente, Javier Macaya e empresários chilenos também viajarão no avião presidencial.

Urrejola disse que espera abordar questões como migração, comércio e “sair das diferenças em que a agenda entre vizinhos estava concentrada”

Alberto Fernández con Gabriel Boric en Chile

Boric também procurará marcar uma reunião com as Mães da Plaza de Mayo no Espaço da Memória que opera na antiga ESMA.

Dois dias depois de embarcar em sua viagem à Argentina, Santiago comemorou o assassinato do ex-senador Jaime Guzman, que também era braço direito do ditador Augusto Pinochet. Em torno da cerimônia que ocorreu no cemitério geral de Santiago, localizado a 4,5 quilômetros do centro da cidade, onde estão seus restos mortais, o presidente da Renovação Nacional Francisco Chahuán fez um apelo a Boric.

“Quero perguntar e questionar o Presidente da República, pedir ao Presidente da República, durante sua visita à Argentina, que é sua primeira visita fora do país como presidente, que peça novamente e exija a extradição de Galvarino Apablaza para que ele venha à justiça.”

Galvarino Apablaza vive na Argentina há mais de 20 anos e está sendo processado no Chile pelo assassinato de Jaime Guzmán. E ele é considerado um refugiado político desde que esse status foi concedido durante o governo de Cristina Kirchner, em 2010.

Chahuán acrescentou que “não vamos endossar a impunidade. Parece que alguns querem estabelecer a impunidade em nosso país, gerando projetos de lei de perdão e anistia, mas quando se trata de julgar o assassinato covarde de um senador em democracia, eles olham ao lado. Presidente Boric, exigimos que os assassinos de Jaime Guzmán compareçam perante os tribunais de justiça.”

CONTINUE LENDO