CJNG culpou rivais pelo assassinato do prefeito de Aguililla e ameaçou a mídia

Um vídeo circulou pelas redes sociais mostrando quem seria Ricardo Carrillo, vulgo El Alacrán, membro do Cartel de Nova Geração de Jalisco (CJNG) negando as acusações contra ele pelo assassinato do prefeito de Aguililla, Michoacán, Cesar Arturo Valência Caballero.

No audiovisual de menos de um minuto, El Alacrán é acompanhado por outros membros do Cartel liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, mais conhecido como El Mencho, onde são vistos fortemente armados. Além disso, na gravação, Ricardo Carrillo culpou Juan José Álvarez Farías, El Abuelo, líder do Cartel de Tepalcatepec, e Nicolás Sierra Santana, El Gordo e/ou Gordo Viagra, pelo assassinato de Valencia Caballero.

“Eu, El Alacrán, me separei dos ataques que ocorreram contra o presidente cidadão de Aguililla Cesar Valencia e responsabilizo diretamente o avô Farías e Gordo Viagra, já que você ordenou que ele fosse morto porque você quer o controle das minas de Aguililla ”, disse Ricardo Carillo.

El Alacrán se deslindó del asesinato del alcalde de Aguililla (Foto: Twitter/@Elblogdelosgua1)

Vale ressaltar que nos últimos três anos, a aliança do CJNG com grupos de Michoacán foi fraturada e remanescentes de Viagras, Cavaleiros Templários, Brancos de Tróia e do Cartel de Tepalcatepec formaram uma aliança conhecida como Carteles Unidos, para resistir ao ataque do cartel de quatro letras. Suas lutas se intensificaram na região de Tierra Caliente e perto da capital mundial do abacate, o chamado ouro verde, em Uruapan.

Da mesma forma, El Alacrán ameaçou Milenio Noticias e a jornalista Denise Maerker por supostas ligações com o avô Farías.

“Pare de fazer as coisas, diga a verdade, não o que o avô Farías lhe diz, sabemos do acordo direto que você fez com ele”, concluiu El Alacrán.

Esta não é a primeira vez que o CJNG ameaça a mídia, porque em outro vídeo divulgado nas redes sociais ele atacou a apresentadora Azucena Uresti.

Azucena Uresti fue amenazada por el CJNG (Foto: Twitter@azucenau)

Foi em 28 de março que o Procurador-Geral do Estado (FGE) de Michoacán apresentou a identidade do assassino do presidente municipal de Aguililla e ofereceu uma recompensa de 100.000 pesos por informações úteis e verdadeiras que levassem à localização do Alacrán.

A FGE informou que, como resultado do trabalho investigativo realizado em coordenação com as autoridades federais, eles já têm progressos substanciais no que diz respeito à identidade do provável autor.

“Durante o trabalho investigativo, foram obtidos dados apropriados e pertinentes para determinar a identidade do provável autor do incidente, para o qual foi solicitado o respectivo mandado de prisão, que foi dado pelo Juiz de Controle”, informou a promotoria em comunicado.

Ricardo Carrillo Mendoza, alias El Alacrán (Foto: FGE)

Adrián López Solis, procurador-geral da entidade, assinou o acordo específico para oferecer e entregar uma recompensa pela localização e detenção de El Alacrán, que junto com seu cúmplice El Zapata matou a tiros o prefeito em 10 de março, quando viajava ao longo da Avenida Benjamín Ruiz, em frente ao campo de futebol da região, no auge da adega do Palácio Municipal de Aguililla.

No dia de seu assassinato, Valencia Caballero entrou em sua van para ir para casa, mas no caminho ele foi interceptado por dois homens em uma motocicleta, com os rostos escondidos sob um capacete e abriu fogo em três ocasiões no presidente municipal, que não sobreviveu ao ataque. Mais de uma testemunha reconheceu os dois sujeitos pilotando a motocicleta Honda preta com vermelho: um era curto, resistente e vestindo jeans e camisa azul; o outro era alto, escuro e usando um corte de cabelo “tipo militar”.

