Caso Cuauhtémoc Gutiérrez: Ex-secretário de finanças do PRI recebeu prisão formal no CDMX

A Procuradoria-Geral da Cidade do México (FGJCDMX) anunciou que o detido Roberto Zamorano Pineda, que era secretário de Finanças do Partido Revolucionário Institucional (PRI) da capital do país, havia sido condenado à prisão.

Ele relatou que obteve uma ordem de prisão de um juiz criminal por sua provável responsabilidade por dois crimes diferentes de tráfico de pessoas, na forma de tentativa de exploração sexual agravada e na forma de publicidade enganosa; bem como associação criminosa.

Roberto Zamorano Pineda foi preso em Mineral de la Reforma, no estado de Hidalgo, na quinta-feira, 31 de março, por estar ligado à rede de tráfico liderada pelo ex-líder do PRI no CDMX, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

(foto: FGJCDMX)

O mandado de prisão foi solicitado como resultado de investigações pela Procuradoria de Investigação Estratégica de Crimes envolvendo Tráfico de Pessoas, a Coordenação Geral de Investigação de Crimes de Gênero e Atendimento às Vítimas, que foi cumprida por agentes do Ministério Público em Hidalgo.

A rede de tráfico foi liderada por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, mais conhecido como o “Rei do Lixo”, do qual participaram Roberto Zamorano, Adriana Rodríguez Regalado e Claudia Priscila Martínez González, além de Sandra Esther Vaca Cortés, que está fugindo de justiça,

De acordo com as investigações, o ex-líder do PRI na capital recrutou mulheres entre 20 e 35 anos para explorá-las com favores sexuais. Seus operadores entrevistaram as vítimas, após se candidatarem a emprego como secretárias, assistentes, recepcionistas e/ou assistentes.

Essas atividades foram descobertas pela equipe da MVS Radio em abril de 2014, então ele foi afastado do cargo por seu partido.

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue detenido en CDMX (Foto: Fiscalía CDMX)

O caso foi reaberto em setembro de 2020 devido a omissões encontradas em uma revisão completa das ações realizadas pela extinta Procuradoria-Geral da República, conforme relatado pela Procuradoria-Geral da República, Ernestina Godoy.

Gutiérrez de la Torre foi preso em 29 de dezembro de 2021, enquanto seus colaboradores Adriana Rodríguez desde março daquele ano e em setembro prenderam Claudia Martínez.

Da mesma forma que o Rei do Lixo, ele recebeu uma ordem formal de prisão em 22 de março, horas após a apresentação de outros mandados de prisão contra ele e seus colaboradores, graças a outras vítimas que apresentaram queixas contra ele.

Adriana e Claudia foram notificadas no Centro de Mulheres Santa Martha Acatitla, enquanto Cuauhtémoc foi notificado dentro do Centro Federal de Reabilitação Social Número Um, de acordo com o vídeo em que o promotor denunciou os mandados de prisão.

Na mesma declaração, a promotora pediu que mais vítimas de abuso apresentassem sua ação aos órgãos competentes, porque confiava que o processo contra o PRI será resolvido satisfatoriamente para as partes reclamantes e pediu “Confie em nós, como eu disse na época, não nós vai permitir a impunidade”, disse.

CONTINUE LENDO: