Boris Johnson parabenizou “o bravo exército da Ucrânia”, denunciou o terrível sofrimento dos civis e prometeu mais sanções contra Putin

“Esta tarde, falei com o presidente Zelensky. Felicitei suas bravas forças armadas por repelir o exército invasor da Rússia , mas reconheço os enormes desafios que enfrentam e o terrível sofrimento infligido aos civis na Ucrânia”, escreveu o premiê britânico Boris Johnson, acrescentando:” O Reino Unido continuará a intensificar seu apoio militar, econômico e diplomático, incluindo o aumento das sanções para aumentar a pressão econômica sobre a máquina de guerra de Putin enquanto as tropas russas permanecerem em território ucraniano ”.

O presidente britânico já havia prometido perante o comitê de ligações da Câmara dos Comuns suas intenções de “continuar a intensificar as sanções” contra a Rússia até que “cada uma de suas tropas esteja fora da Ucrânia”.

Um possível cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia não seria suficiente para remover as sanções impostas ao governo de Vladimir Putin , disse. “Na minha opinião, devemos continuar intensificando as sanções com um programa contínuo até que cada uma de suas tropas esteja fora da Ucrânia”, disse.

Questionado se isso incluiria a Crimeia anexada por Moscou em 2014, Johnson respondeu: “Como eu disse, até que cada uma dessas tropas russas esteja fora da Ucrânia”.

O primeiro-ministro também expressou a opinião de que “deve ser realizado um repensar total sobre todo o apoio oferecido a países como a Geórgia e a Ucrânia”, de modo que, em vez de lhes oferecer plena adesão à OTAN, explicou, os países ocidentais mudariam a “arquitetura de segurança”, armando-os para que A Rússia não os invadiria.

A Ucrânia anunciou no sábado que recuperou o controle de toda a região de Kiev após quase um mês de ocupação russa, o que deixou um quadro apocalíptico e imagens macabras como a de centenas de corpos espalhados em uma rua em Bucha, norte-oeste da capital.

As forças russas, como anunciaram há alguns dias, reduziram sua presença nas regiões de Kiev e Chernigov (norte), tendo falhado em sua tentativa de cercar a capital. Eles agora parecem concentrar seus esforços no leste e no sul, cinco semanas após o início da invasão ordenada pelo presidente russo Vladimir Putin em 24 de fevereiro.

Em Mariupol (sul), a Cruz Vermelha continua seus esforços para organizar a evacuação de dezenas de milhares de pessoas presas naquela cidade portuária no Mar de Azov, carentes de comida, água e eletricidade.

“Libertação” de uma terra queimada

As cidades de “Irpin, Bucha, Gostomel e toda a região de Kiev foram libertadas do invasor”, anunciou a vice-ministra ucraniana da Defesa, Ganna Maliar. O conselheiro presidencial ucraniano Mikhailo Podoliak disse pouco antes que Moscou mudou suas “táticas” e agora pretende “manter o controle de vastos territórios ocupados” no leste e sul e “ganhar uma posição poderosa lá”.

A retirada russa do norte nos permitiu ver a devastação deixada pela guerra: em Bucha, os corpos de centenas de pessoas vestidas com roupas civis estavam espalhados em uma única rua da cidade, disseram repórteres da AFP. Alguns dos corpos estavam com as mãos amarradas atrás das costas. Os corpos foram espalhados por várias centenas de metros. De acordo com o prefeito de Bucha, Anatoly Fedoruk, “todas essas pessoas foram mortas a tiros na nuca”.

Os combates e bombardeios deixaram uma imagem apocalíptica, com enormes buracos em edifícios residenciais e carros destruídos.

Fedoruk disse à AFP por telefone que “280 pessoas tiveram que ser enterradas em valas comuns”, uma vez que era impossível fazê-lo em cemitérios, mesmo ao alcance dos bombardeios russos.

O Tribunal Penal Internacional já abriu uma investigação sobre possíveis crimes de guerra na Ucrânia. Em entrevista publicada por um jornal suíço, a ex-promotora internacional Carla Del Ponte instou o Tribunal Penal Internacional (TPI) a emitir um mandado de prisão para Putin, a quem ela descreveu como um “criminoso de guerra”.

De acordo com a ONU, mais de 4 milhões de refugiados fugiram da Ucrânia desde a invasão e, no total, há mais de 10 milhões de pessoas deslocadas.

Face a uma “emergência migratória” agravada, o Papa Francisco pediu respostas “partilhadas” na ilha de Malta e apontou para “alguém poderoso” trancado nos “seus interesses nacionais” como responsável pela guerra, no que foi interpretado como uma alusão a Putin.

O pontífice revelou que estava a ponderar viajar para a Ucrânia e denunciou “as seduções da autocracia” e “os novos imperialismos”, que carregam o risco de uma “guerra fria alargada que pode sufocar a vida dos povos e de gerações inteiras”.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) disse que enviou uma equipe a Mariupol para evacuar civis, após uma tentativa fracassada na sexta-feira porque “as condições impossibilitaram o prosseguimento” da operação.

Mariupol sofreu semanas de feroz bombardeio russo, com pelo menos 5.000 habitantes mortos, de acordo com as autoridades locais, e 160.000 pessoas presas na cidade em ruínas.

El Papa Francisco en Malta

Dezenas de ônibus com moradores que conseguiram sair da cidade chegaram na sexta-feira a Zaporiyia, cerca de 200 km a noroeste.

“Choramos quando chegamos. Choramos quando vimos os soldados no posto de controle com emblemas ucranianos nos braços”, disse Olena, que carregava a filhinha nos braços.

“Minha casa foi destruída, eu vi nas fotos. Nossa cidade não existe mais”, acrescentou.

Em Energodar, uma cidade do sul ocupada pelas forças russas, uma manifestação de habitantes que cantaram o hino ucraniano foi violentamente suprimida, resultando em quatro feridos, informou um legislador em Kiev.

