Autoridades do CDMX buscarão implementar voos de Houston para a AIFA após reunião com Sylvester Turner

A chefe de governo da Cidade do México (CDMX), Claudia Sheinbaum Pardo, informou que sua administração procurará criar uma rota aérea do aeroporto de Houston para o Aeroporto Internacional Felipe Angeles (AIFA), este, após seu encontro com o prefeito americano, Sylvester Turner.

Segundo o presidente da capital, Houston e a Cidade do México são quase irmãs, já que um grande número de mexicanos vive no estado.

Portanto, ele indicou que durante a reunião foi proposto ao prefeito trabalhar em conjunto para criar uma rota da capital para Houston, com o objetivo de “facilitar o acesso à Cidade do México e algumas outras ações”.

“Há muitos mexicanos que moram em Houston, e isso nos torna irmãos da cidade, (...) Falamos muito sobre questões que eles estão interessados, que desenvolvemos aqui, como mudanças climáticas, meio ambiente, mobilidade elétrica, energia renovável e turismo”, disse.

Sem dar mais detalhes sobre a proposta, Sheinbaum Pardo disse que as equipes de trabalho manterão a comunicação para estabelecer uma maior “geminação”.

Recorde-se que no final de março, as autoridades anunciaram que o novo aeroporto terá voos para os Estados Unidos a partir do segundo semestre de 2022, com as companhias aéreas Delta e Copa Airlines.

Através das redes sociais do projeto emblemático da chamada Quarta Transformação (Q4), foi escrito: “A AIFA terá voos com a Delta e a Copa Airlines no segundo semestre de 2022″.

Com isso, as companhias aéreas estrangeiras se juntam às companhias aéreas mexicanas da Aeromexico, Volaris e VivaAerobus, que fornecem viagens domésticas para Tijuana, Cancún, Monterrey, Guadalajara, Villahermosa e Mérida.

No entanto, em 1º de abril, a Aeroméxico anunciou que operará um terceiro destino a partir do Aeroporto Internacional Felipe Ángeles.

Em comunicado, a companhia aérea informou que a partir de 1º de maio voará para Puerto Vallarta com quatro frequências semanais, com o objetivo de complementar sua operação no terminal aéreo para um destino de praia.

Com o novo destino, os ajustes operacionais da Aeroméxico da AIFA serão os seguintes:

Mérida: sete frequências semanais (de segunda a domingo)

Puerto Vallarta: quatro frequências semanais (terça, quinta, sexta e domingo)

Villahermosa: três frequências semanais (segunda, quarta e sábado)

Enquanto os voos do Aeroporto Internacional da Cidade do México (AICM) para os destinos acima são operados diariamente e em maio serão:

Mérida: 67 frequências semanais

Puerto Vallarta: 42 frequências semanais

Villahermosa: 40 frequências semanais

“A Aeroméxico está voando com um novo ar e continuará sua estratégia de expansão de rede para oferecer mais e melhores opções aos seus clientes. Até maio, a companhia aérea estará operando 88 rotas nacionais e internacionais”, conclui o comunicado.

Em 17 de março, o diretor do Aeroporto Internacional General Felipe Ángeles, General Isidro Pastor Román, garantiu que a conectividade rodoviária com o canteiro de obras está garantida.

De acordo com o pastor Román, existem 14 pontos de conexão que o levarão de qualquer uma das estações de ônibus CDMX ao novo aeroporto:

Perisur - AIFA (150 pesos)

Santa Fé - AIFA (150 pesos)

Mundo E - AIFA(125 pesos)

Cuautitlán - AIFA (125 pesos)

AICM - AIFA (125 pesos)

Auditório Nacional - AIFA (125 pesos)

WTC - AIFA (125 pesos)

Índios verdes - AIFA (50 pesos)

Cidade Asteca (México) - AIFA (18 pesos)

Touradas - AIFA (125 pesos)

